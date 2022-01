Apesar de não ser tão popular quanto o iPhone ou o iPad, a Apple TV é um excelente dispositivo para quem está dentro do ecossistema da Maçã.

Ela permite, por exemplo, espelhar conteúdos via AirPlay na tela da sua TV e curtir os conteúdos do Apple TV+ e do Apple Arcade, por exemplo.

Se você usa a set-top box em um local onde há outras pessoas (em casa, por exemplo, com os seus filhos), é possível ativar as restrições de conteúdo nesse dispositivo. Assim, você pode ter a certeza de que conteúdos impróprios não sejam acessados.

Veja, a seguir, como ativar essas restrições por aí!

O que você pode restringir?

A Apple possibilita que você restrinja vários tipos de conteúdos. Eis alguns exemplos:

Compras de filmes e aplicativos ;

; Compras dentro de aplicativos;

Reprodução de conteúdo considerado como explícito;

Jogar em grupo e adicionar amigos via Game Center;

Abertura de apps conforme a classificação etária.

Atente-se, porém, que as restrições podem não valer para certos aplicativos de terceiros. Caso queira fazer isso, basta ir até a seção “Apps”, dentro dos Ajustes.

Como ativar as restrições na Apple TV

Abra os Ajustes, vá em Geral » Restrições e ative-as. Em seguida, digite um código de quatro dígitos, que será usado para acessar algum conteúdo que tenha sido restringido por você.

Feito isso, as restrições e outras opções do menu “Restrições” serão ativadas. Selecione os tipos de conteúdos que deseja restringir. Lembre-se de que, para acessar o conteúdo restringido, será necessário sempre inserir o código criado anteriormente.

Caso queira alterar o código, vá em Ajustes » Geral » Restrições, selecione “Alterar Código”, digite os quatro dígitos usados atualmente e o novo código que deseja usar.

Já se quiser remover todas as restrições, faça o seguinte: abra os Ajustes e vá em Geral » Restrições. Selecione “Restrições” com o Siri Remote, digite o código e desative “Restrições”.

Bacana, não?! 📺

