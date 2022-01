Apple confirma que updates para o iOS 14 eram “temporários”

Na semana passada, comentamos aqui no MacMagazine que a Apple teria parado de fornecer atualizações segurança para iPhones que ainda estão no iOS 14, o qual praticamente não recebeu nenhum update desde outubro. Até então, imaginava-se que isso se tratava de um movimento da empresa para “empurrar” usuários para o iOS 15 — e as suspeitas se confirmaram.

Publicidade

Hoje, após ser questionada pelo Ars Technica, a gigante Cupertino confirmou o fim do suporte para o iOS 14, dizendo, ainda, que a opção dada aos usuários de manter essa versão do sistema, em vez de realizar a atualização para o iOS 15, “foi planejada desde o início para ser temporária”.

Esses planos, no entanto, nunca foram divulgados pela empresa: em sua página dedicada ao iOS 15, as informações ainda são de que o iOS 14 continuará a receber “atualizações importantes de segurança” — mesmo sem especificar um período de tempo exato para isso.

A última atualização disponibilizada pela Apple para o sistema foi o iOS 14.8.1, lançado em outubro — e que também não aparece mais disponível, mesmo para dispositivos com versões mais antigas instaladas. Dessa forma, o único update disponível para usuários que ainda usem o iOS 14 é, naturalmente, o iOS 15 — ou melhor, sua versão mais recente (15.2.1).

Publicidade

Coincidência ou não, tal confirmação chega alguns dias após a Maçã divulgar a taxa oficial de adoção do iOS 15, a qual ainda se mantém na casa dos 63% entre os dispositivos compatíveis ativos — bem abaixo dos 81% obtidos pelo iOS 14 no fim de 2020.

via MacRumors