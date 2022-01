Novo iPhone SE poderá chegar às lojas somente em maio, segundo analista

Todas as apostas da indústria de rumores apontam para o lançamento de uma versão atualizada do iPhone SE já neste primeiro semestre de 2022: recentemente, Mark Gurman afirmou que o aparelho poderá ser revelado em um evento virtual em março ou abril próximos — e registros recentes na Eurásia já indicaram a existência do modelo.

Pois hoje, o analista Ross Young corroborou as expectativas — mas talvez a espera precise ser um pouco maior do que o esperado.

De acordo com Young, que tem fontes muito sólidas na indústria de telas, os painéis dos novos iPhones SE começarão a ser produzidos em massa ainda esse mês. A montagem dos aparelhos em si, por sua vez, deverá ser iniciada em março próximo.

Com isso, o cronograma de lançamento dos dispositivos deverá caminhar algumas semanas para frente. Young acredita que o anúncio ocorrerá na segunda metade de abril ou no início de maio, com o lançamento seguindo uma ou duas semanas depois — no fim de abril ou início do mês seguinte.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Caso confirmado, o cronograma quase baterá com o do iPhone SE de 2ª geração, apresentado em 15 de abril de 2020 e lançado uma semana depois, no dia 24. Já o iPhone SE original foi apresentado e lançado em março de 2016.

As novas previsões de Young não trazem novos detalhes sobre os aparelhos, então as expectativas permanecem as mesmas: é provável que a atualização do iPhone SE seja meramente incremental, com um novo processador e a adição do 5G, mas mantendo o atual design com tela LCD de 4,7 polegadas e o botão de início com Touch ID. O analista já ventilou anteriormente a possibilidade dessa atualização ser chamada de “iPhone SE + 5G”, inclusive.

Para quem não tem acompanhado, a expectativa é que o iPhone SE mude de fato na atualização seguinte, que deverá ocorrer em 2023 ou 2024. O próprio Young afirmou recentemente que o futuro dispositivo deverá adotar uma tela de 5,7 polegadas, com design mais próximo do restante da linha atual de iPhones — isto é, com tela de ponta a ponta e sem botão de início.

O fato é que a sorte está lançada. Quem aí está esperando para comprar o novo SE?

