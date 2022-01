AirTag frustra plano de criminosos que venderam veículo roubado

Mais do que notícias, as situações (boas e ruins) envolvendo os AirTags — muitas das quais nós já comentamos aqui no MacMagazine — são, acima de tudo, casos reais que podem (ou não) se repetir em praticamente qualquer lugar. Mais recentemente, o dispositivo ajudou a desvendar um roubo nos Estados Unidos.

Publicidade

Segundo informações do Fox 7 Austin, um homem descobriu um AirTag em uma caminhonete usada que havia comprado recentemente, após receber uma notificação em seu iPhone que o alertava sobre a presença do dispositivo ao redor dele. Depois de relatar o incidente à polícia, eles descobriram que o veículo que o homem comprou era, na verdade, roubado.

De acordo com o tenente Beyer, do Gabinete do Xerife do Condado de Fayette, é provável que os criminosos tenham colocado o AirTag na caminhonete após roubá-la, a venderam para a vítima e planejaram rastrear sua localização para… roubar o veículo novamente.

Tenho certeza de que os indivíduos que tinham o dispositivo de rastreamento provavelmente tinham uma chave para furtar o veículo, então tudo o que eles precisavam fazer era seguir esse cara, para onde quer que o carro estivesse estacionado, entrar nele e fugir do local.

A boa notícia é que o veículo foi devolvido ao seu verdadeiro dono. A má é que o homem que, sem saber, comprou o caminhão roubado, teve um prejuízo de US$800 do pagamento inicial que havia feito.

AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: em até 12x de R$30,75

Característica: rastreador (Bluetooth e UWB)

Pacotes: uma ou quatro unidades

Lançamento: abril de 2021

Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac