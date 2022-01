Dropbox alerta usuários sobre problema com o macOS 12.3

Com a liberação da versão beta do Dropbox compatível com Macs com Apple Silicon, ficou claro que ela poderia contar com alguns bugs. Um, no entanto, afetará todos os usuários que instalarem o macOS Monterey 12.3 — versão ainda nem anunciada do sistema, diga-se.

Caso você esteja meio perdido, recentemente a Apple liberou a versão Release Candidate do macOS Monterey 12.2. Então, provavelmente, o lançamento da versão 12.3 do sistema só deverá ocorrer por volta de março — com as versões beta liberadas durante fevereiro.

De qualquer forma, nesta terça-feira, o Dropbox começou a disparar emails para alguns usuários alertando sobre uma possível incompatibilidade do serviço com o vindouro macOS Monterey 12.3.

Segundo a empresa, o problema impedirá que usuários abram arquivos armazenados somente online em seus Macs. Por isso, o email pede que usuários do Dropbox usem o Finder para baixar e abrir os arquivos armazenados somente online, pois outros aplicativos do macOS poderão não conseguir carregá-los após a atualização.

O Dropbox, contudo, disse que uma atualização com a correção para o bug será disponibilizada em março. Para que o Dropbox soubesse de tal incompatibilidade, porém, é bem provável que o serviço tenha tido acesso à versão ainda não anunciada do macOS ou que talvez a própria Apple tenha alertado sobre o problema.

Pode ser, também, que a menção do macOS Monterey 12.3 tenha sido um engano da empresa e que, na verdade, ela esteja se referindo à versão 12.2, a qual deverá ser lançada nesta ou na próxima semana.

De qualquer modo, basta ficar ligado em quais arquivos você deixará guardados somente online no Dropbox. 😉

