App Coronavírus – SUS impede validação de teste de COVID-19

App oficial do governo brasileiro para auxiliar no combate à pandemia da COVID-19, o aplicativo Coronavírus – SUS permite que usuários ativem notificações de exposição — as quais informam quando alguma pessoa já infectada possa ter entrado em contato com você recentemente.

Para que isso seja possível, no entanto, as pessoas precisam confirmar que testaram positivo para COVID-19, o que é feito através de uma página externa na qual deve ser validado o exame em questão. A partir daí, é gerado um código de confirmação para ser digitado no app.

Porém, um problema no app impede que tal validação seja feita. Embora ele exiba normalmente a seção para a inserção do código de confirmação, o link para a página de validação do certificado de contaminação apresentado no app é inválido.

Em vez de direcionar o usuário para validacertidao.saude.gov.br (o link correto, que está no ar), o app está exibindo o endereço validacovid.saude.gov.br, que ao ser aberto em um navegador (como o Safari) não é encontrado.

Dessa forma, caso alguém tente validar o resultado do seu exame seguindo o link disponibilizado pelo app, simplesmente não conseguirá. Porém, caso você esteja passando por essa situação e necessite fazer a validação, ainda é possível fazer isso abrindo o link correto no navegador.

O app não é atualizado desde 23 de abril de 2021. Provavelmente a URL em questão mudou de lá para cá, e sem update ele ficou esquecido e, portanto, “quebrado”.