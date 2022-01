iPhone atingiu seu maior market share da história na China

Já falamos sobre como a Apple aproveitou o sucesso dos iPhones 13 para, após seis anos, retomar a liderança do mercado de smartphones na China. Também vimos que a empresa tem conseguido segurar essa posição ao longo das semanas subsequentes.

Pois hoje, a Counterpoint Research chegou com números ainda mais importantes: de acordo com a pesquisa, a Maçã chegou à maior fatia de mercado já obtida em território chinês no último trimestre.

Mais precisamente, os iPhones tiveram um market share de 23% no quarto trimestre de 2021, um salto importante em relação aos 16% do mesmo período de 2020. A Apple cresceu 32% na comparação ano a ano — ou impressionantes 79% na comparação com o trimestre anterior, mais um atestado do sucesso retumbante dos iPhones 13.

vivo, OPPO (incluindo OnePlus), Honor e Xiaomi completam o Top 5, enquanto a Huawei — ainda em queda livre por conta das sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos — segura-se no sexto lugar, com uma queda de 73% na comparação ano a ano. A Realme, por sua vez, ainda tem uma fatia pequena, mas foi a que mais cresceu (83%) em relação ao fim de 2020.

A analista da Counterpoint Mengmeng Zhang falou o seguinte sobre o desempenho da Apple:

A performance estelar da Apple foi estimulada por uma combinação de estratégia de preços e ganhos da base de consumidores premium da Huawei. A Apple subiu para o primeiro lugar na China logo após o lançamento dos iPhones 13 em setembro. Em seguida, manteve a liderança por boa parte do quarto trimestre. Os iPhones 13 lideraram o sucesso por conta de um preço inicial relativamente baixo no lançamento, bem como novos recursos de câmera e 5G. Além disso, a Huawei, maior concorrente da Apple no segmento premium, continua com vendas em queda devido às sanções dos EUA.

No geral, as vendas de smartphones na China caíram 9% na comparação ano a ano, e a expectativa é que, para contrabalançar essa tendência de queda, as fabricantes comecem a aumentar progressivamente o preço médio de venda dos smartphones — ou seja, mais um cenário positivo para a Apple. Vejamos, agora, as cenas dos próximos capítulos.

