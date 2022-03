TikTok testa histórico de reprodução para vídeos assistidos

Opções como curtir e salvar estão presentes em muitas redes sociais e são bastante úteis não somente para demonstrar publicamente que você gostou de determinado conteúdo, mas também para encontrá-los facilmente num momento posterior.

O TikTok é uma das redes que conta com uma função de favoritar, a qual permite que os vídeos assinalados sejam revisitados na aba “Eu” do aplicativo. Ao que tudo indica, porém, a rede social deverá facilitar ainda mais a vida de quem gosta de uma lista detalhada do que assistiu: o histórico de reprodução.

Atualmente testado com uma determinada parcela de usuários, o recurso é uma resposta a uma série de métodos alternativos que vêm sendo compartilhados por usuários da rede social para recuperar um vídeo perdido.

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

Quem primeiro compartilhou publicamente a novidade foi o perfil Hammod Oh no Twitter, o qual publicou uma imagem na qual é possível observar que a opção para o “Histórico de exibição” deverá ficar na seção “Conteúdo e Atividade”, presente nas configurações do app.

Ao TechCrunch, o TikTok se recusou a dar mais informações sobre os testes do novo recurso, destacando que está sempre pensando em novas maneiras de agregar valor à sua comunidade e enriquecer a experiência do app.

O histórico de reprodução já é um recurso existente há muitos anos no YouTube — rede social que, curiosamente, incorporou recentemente recursos semelhantes ao da plataforma chinesa de vídeos.