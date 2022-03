Biblioteca do TikTok traz GIFs em parceria com a GIPHY

A rede social chinesa TikTok, febre do momento em todo o mundo — em especial no Brasil — anunciou hoje (29/3) um novo recurso chamado Biblioteca. Nele, estão disponíveis GIFs da plataforma GIPHY, que poderão ser usados nas criações de modo a estimular a criatividade dos usuários.

Publicidade

O novo conteúdo está dividido em quatro categorias: reações (com foco na emoção do que está no GIF); citações (com ênfase em frases de efeito famosas); pessoas (de modo a estimular fãs a usarem vídeos que retratem seus ídolos); e momentos icônicos (que lembram acontecimentos presentes na memória coletiva das pessoas).

Com isso, é possível afirmar que o TikTok, ao passo que está mudando um pouco do que conhecemos como cultura online atualmente, também se integra ao que já é estabelecido há mais tempo. Isso porque os GIFs são parte importante da maneira de se expressar na internet, eternizando e até ressignificando momentos engraçados e marcantes. Dessa forma, esse “código” do meio virtual chega a um dos focos atuais de intensidade do ciberespaço, que é a referida rede social.

Outra informação interessante é que a Meta tentou comprar a GIPHY desde 2021. Óbvia concorrente do TikTok, a companhia americana teve a ação barrada pela Autoridade de Competição e Mercados, órgão governamental do Reino Unido, e agora apela a ordem. De todo modo, é interessante ver como uma empresa fechou uma parceria com a concorrente do seu potencial futuro dono — ou não.

Publicidade

Questões de mercado à parte, está animado para fazer trends e dancinhas agora com o novo recurso do TikTok?

via TechCrunch