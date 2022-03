Mick Jagger escreveu música tema de “Slow Horses” pelo Zoom

Para além do já anunciado elenco estrelado, a futura série do Apple TV+, “Slow Horses”, terá um reforço de peso no que se refere à sua abertura. É que foi Mick Jagger quem compôs a canção tema da produção — a primeira para o gênero em toda a sua carreira, diga-se.

A revista Variety, inclusive, publicou uma longa entrevista com o eterno ídolo dos Rolling Stones, na qual ele revelou alguns detalhes sobre a canção “Strange Game”, que teve sua parte instrumental composta por Daniel Pemberton.

Para o vocalista, não foi nada difícil compor a letra, visto que ele já tinha conhecimento a respeito da série de livros homônima de Mick Herron — que deu origem à produção da Apple.

Eu conhecia muito bem a vibração, então assim que [Pemberton] enviou a faixa para mim, acabei de tirar algumas páginas de notas do que eu achava que era. Veio muito, muito rapidamente, o que é sempre um bom sinal.

Por causa das restrições decorrentes da COVID-19, todo o processo de produção se deu online, com Pemberton tendo tocado guitarra via Zoom para Jagger. “Eu nem sou um bom guitarrista. Isso foi muito estranho”, comentou ele.

Como já mencionamos, essa foi a primeira música composta por Jagger especialmente para uma série de TV. E, como bem destacou a Variety, não é nada comum que superestrelas como ele façam esse tipo de trabalho — com exemplos raros na história, como o tema escrito por de Paul McCartney para “The Zoo Gang”, em 1974.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

