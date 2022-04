Apple apresenta equipe que comandará o Friday Night Baseball

Já sabemos que, a partir de amanhã (8/4), o Apple TV+ fará sua primeira incursão no disputadíssimo segmento dos esportes ao vivo via streaming: conforme anunciado na última keynote da Maçã, a plataforma receberá uma sessão batizada de “Friday Night Baseball”, com dois jogos semanais — sempre às sextas-feiras, claro — da Major League Baseball (MLB), a liga de beisebol profissional dos Estados Unidos.

Publicidade

Como já divulgado, a Maçã desembolsará US$85 milhões por ano pelo conteúdo e a faixa de jogos ao vivo será transmitida em nove países — incluindo o Brasil —, com a programação completa dos primeiros meses da sessão definida. O que falta? Conhecermos a equipe que comandará as transmissões, fará comentários e reportará os eventos do campo — e foi exatamente isso que a Apple anunciou hoje.

Para o jogo inaugural da faixa, entre o New York Mets e o Washington Nationals (às 19h25, no horário de Brasília), Melanie Newman assumirá a função de narradora, enquanto Chris Young e Hannah Keyser serão os comentaristas do jogo; Brooke Fletcher será a repórter de campo.

No jogo seguinte de amanhã, entre o Houston Astros e o Los Angeles Angels (21h55), Stephen Nelson será o narrador e dividirá o estúdio com os comentaristas Hunter Pence e Katie Nolan. Heide Watney será a repórter de campo. Posteriormente, a equipe de cada jogo será anunciada semanalmente pela Apple, com um rol variado de talentos para assumir as funções de narração, comentários e reportagem.

Publicidade

A cobertura pré- e pós-jogo, por sua vez, será apresentada por Lauren Gardner. Ela estará sempre acompanhada por um grupo rotativo de analistas e ex-jogadores da MLB, como Carlos Peña, Cliff Floyd e Yonder Alonso. O ex-juiz da liga, Brian Gorman, participará das transmissões para explicar algumas regras do jogo e analisar momentos de cada partida.

A diversidade da equipe, naturalmente, é uma das apostas da Apple para diferenciar as suas transmissões de beisebol. A empresa destacou, inclusive, que Melanie Newman será apenas a segunda mulher a assumir a narração de um jogo entre equipes profissionais de beisebol — a profissional se juntou à equipe de transmissões dos Baltimore Orioles em 2020.

Para além da equipe já anunciada, a Apple destacou também toda a tecnologia empregada nas suas transmissões. Segundo a empresa, os jogos do “Friday Night Baseball” serão transmitidos com câmeras de última geração, entre equipamentos de alta resolução e alta velocidade, tudo com som 5.1 e suporte para Áudio Espacial.

Publicidade

O pacote gráfico da Maçã também traz algumas inovações, como previsões de alguns resultados do jogo baseados em probabilidades matemáticas e destaques da liga para além do jogo. A integração com o ecossistema da Apple também será um ponto forte: ao longo do jogo, os espectadores poderão conferir as músicas tocadas durante a entrada dos jogadores diretamente no Apple Music e testar seus conhecimentos de beisebol com a Siri. Nos países com acesso ao Apple News, usuários poderão ainda seguir seus times favoritos para receber notícias e assistir a destaques personalizados.

Tudo isso descrito acima estará disponível nos nove países no qual o “Friday Night Baseball” será transmitido — Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, México, Porto Rico e Reino Unido. Espectadores nos EUA e Canadá, entretanto, terão acesso a alguns conteúdos adicionais, como um canal 24h de reprises de jogos, notícias e análises da MLB, destaques da semana e partidas clássicas.

Os dois países também poderão assistir a programas adicionais, como o “Countdown to First Pitch” — uma prévia dos jogos da semana, toda quinta-feira — e o “MLB Daily Recap” — um programa matinal, diário, sobre destaques da liga. Haverá também o “MLB Big Inning”, programa noturno exibido de segunda a sexta com entradas ao vivo e cobertura completa da temporada.

Publicidade

Sim, é bastante coisa — e, por tempo limitado, o “Friday Night Baseball” será gratuito para qualquer pessoa com acesso ao aplicativo Apple TV, sem necessidade de assinatura do Apple TV+. A faixa especial já está sendo divulgada no aplicativo, inclusive:

Quem pretende conferir? 😉

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.