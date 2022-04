Apple cai no ranking de marcas mais “íntimas” dos consumidores

Já faz alguns anos que falamos aqui sobre o estudo realizado anualmente pela MBLM que pretende averiguar as marcas que tem as “conexões mais íntimas” com seus consumidores — isto é, aquelas que conseguem gerar um apego emocional aos seus produtos e serviços.

A Apple sempre figurou bem na lista, mas com alguma flutuação: em 2020, por exemplo, a empresa chegou à sua posição mais baixa (3º lugar) entre todas as edições do estudo, mas retomou a primeira colocação no ano seguinte. Agora, na pesquisa de 2022, uma nova queda — e a Maçã voltou a figurar no terceiro lugar.

No levantamento de 2022 da MBLM, a Apple conquistou 65 pontos em 100 possíveis, perdendo para a líder Disney (68,1 pontos) e para a vice-campeã Tesla (67,4). Mesmo com a queda no levantamento geral, a Maçã permanece na liderança do segmento tecnológico — nele, a média de pontos está atualmente em 49,2.

A pesquisa leva em conta alguns aspectos relacionados à intimidade dos consumidores com a marca. A maior pontuação da Maçã (45 pontos) foi no quesito “aprimoramento”, que considera como cada marca torna a vida dos seus usuários “mais inteligente, capaz e conectada”. A menor (21 pontos) foi no quesito “nostalgia”.

O Top 20 da pesquisa de 2022 foi o seguinte:

O estudo da MBLM, vale notar, é feito com uma ajuda de técnicas de inteligência artificial, e analisa palavras-chave e reações de usuários em determinadas mídias sociais. Em 2022, foram analisadas mais de 1,4 bilhão de palavras e mais de 600 marcas.

