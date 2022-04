iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS Monterey 12.4, watchOS 8.6 e tvOS 15.5 chegam às segundas betas

Duas semanas após a liberação das primeiras betas, a Apple hoje deu continuidade aos testes do iOS 15.5 e do iPadOS 15.5 (ambos com compilação 19F5057e ), do macOS Monterey 12.4 ( 21F5058e ), do watchOS 8.6 ( 19T5557d ) e do tvOS 15.5 ( 19L5557d ).

Publicidade

Como já comentamos, as próximas versões trarão novidades pontuais; no iOS, por exemplo, teremos mudanças no Apple Pay Cash e no iTunes Pass, bem como um alerta para compras feitas fora da App Store, entre outros.

Essas novas versões deverão pintar muito em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Naturalmente, ficaremos de olho para saber se as novas versões trarão outras mudanças.