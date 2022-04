“iPhone 14 Pro” deverá ter cantos mais arredondados

Já sabemos que, entre outras mudanças visuais marcantes, os “iPhones 14 Pro” terão um módulo de câmeras (ainda) mais avantajado na traseira — pensado para acomodar o suposto novo sensor de 48 megapixels da câmera grande-angular. O que pouca gente tinha percebido até o momento é que, ao menos no modelo menor da dupla, isso significará também uma mudança no próprio corpo do aparelho — sutil, mas bem perceptível.

Com base em esquemas técnicos vazados nos últimos meses, o designer Ian Zelbo fez uma simulação do “iPhone 14 Pro” e percebeu que o aparelho deverá ter cantos mais arredondados que os do seu antecessor. A imagem abaixo — que já inclui o especulado novo recorte duplo e a possível borda reduzida da tela — dá uma ideia melhor do que podemos esperar em comparação ao iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro à esquerda, “iPhone 14 Pro” à direita

A razão do “arredondamento” está justamente no aumento do módulo das câmeras traseiras do futuro aparelho. Para que os cantos do módulo fiquem visualmente alinhados à borda do dispositivo, a Apple não teve outra escolha senão tornar o raio do círculo que define os cantos do aparelho ainda maior. O “iPhone 14 Pro Max”, por sua vez, não deverá ficar mais arredondado porque seu tamanho maior permite acomodar o módulo ampliado de forma mais natural.

Vale lembrar que o crescimento progressivo das câmeras nos iPhones “Pro” tem sido constante nos últimos anos e, por conta disso, a traseira do iPhone 13 Pro ficou levemente desalinhada — isto é, as bordas do módulo das câmeras não acompanha perfeitamente os cantos do próprio aparelho, como evidenciado no render abaixo. Como as câmeras continuarão crescendo na futura geração, os designers da Apple provavelmente optaram pelo arredondamento do aparelho como um todo.

“iPhone 14 Pro” à esquerda, iPhone 13 Pro à direita

Resta saber quais serão as consequências disso para a tela do futuro dispositivo — ou, mais precisamente, para o espaço utilizável pelo conteúdo exibido. Afinal de contas, as bordas mais arredondadas obrigarão o painel a também ficar mais arredondado, o que — combinado com o recorte duplo possivelmente mais intrusivo — poderá diminuir a área útil na tela.

Zelbo afirmou ainda que está trabalhando em renders detalhados do “iPhone 14 Pro”, e que eles deverão ser divulgados nas próximas semanas. Vamos aguardar, portanto.

