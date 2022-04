Adam Scott (de “Ruptura”) vence prêmio de Melhor Ator nos Webby Awards

O Apple TV+ começou mesmo com tudo. Ainda que tenha um número bem pequeno de produções se comparado a outras plataformas de streaming, é inegável que o serviço da Maçã já emplacou alguns sucessos de crítica e de público, como “The Morning Show”, “CODA”, “Ted Lasso” e, mais recentemente, “Ruptura” (“Severance”, em inglês).

A prateleira de troféus da Apple já está recheada — incluindo um Oscar de Melhor Filme —, e “Ruptura” acaba de entrar para o hall das produções premiadas com o seu protagonista: Adam Scott, que interpreta Mark Scout, levou para casa o prêmio de Melhor Ator nos Webby Awards, dado pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais.

Eis o que foi dito sobre o trabalho de Scott:

Um ator amado, quando Adam Scott se liga a um programa de streaming, as pessoas querem assistir. É em parte por isso que “Severance” é uma das séries mais atraentes do streaming. Em sua interpretação de Mark Scout, o funcionário da Lumon Industries que escolhe “romper” seu trabalho e vida pessoal, Adam Scott traz a sua força e o seu humor silenciosos para essa história distópica. O público é fascinado por dramas no local de trabalho, e Adam Scott dá vida a essa história de cultura extrema de produtividade no trabalho de uma maneira que ninguém mais consegue. Com sua interpretação de Mark Scout, Scott faz acordes multidimensionais com o público — seu desempenho é incrível, e deixa o público se questionando a cada episódio da série. A série lança uma luz sobre o impacto das tragédias pessoais e a importância de enfrentar seus traumas e, acoplando isso a um mundo distópico sombrio, fica impossível não assistir. O público está preso o tempo todo, e o desempenho de Adam é o motivo. Por trazer seus talentos para a tela de streaming em “Severance”, é um prazer homenagear Adam Scott como Melhor Ator Webby de 2022.

Merecido demais, não?! Ou alguém que viu a série não gostou do trabalho de Scott?

