Carros da Hyundai e da BYD poderão ganhar chaves digitais da Apple

Depois de Kia e da Genesis, parece que os próximos a permitirem que iPhones e Apple Watches abram seus carros serão a Hyundai e a BYD. Isso porque foram encontrados os nomes de ambas em códigos de arquivos de configuração do Apple Pay.

Publicidade

A tecnologia chamada Car Keys (Chaves do Carro) permite que as chaves de alguns modelos equipados com NFC sejam adicionadas ao app Carteira (Wallet), dando a possibilidade de tanto iPhones quanto Apple Watches trancarem, destrancarem ou até ligarem seus carros.

Iniciando com a BMW em 2020, as chaves digitais da Apple estão aos poucos sendo incorporadas por outras fabricantes — e ainda há muito espaço para crescer. Como a Genesis já estava confirmada — e ela é uma marca de luxo da própria Hyundai —, faz sentido que modelos da fabricantes já estivessem também no gatilho para aceitarem a tecnologia.

Por parte da chinesa BYD, acredita-se que ela seria uma maneira de se estabelecer em outros países como uma fabricante de carros completamente elétricos e também híbridos.

Publicidade

Ainda não há um pronunciamento oficial das empresas ou sequer sabemos detalhes de quais modelos terão esse suporte. Mesmo assim, a previsão é de que a partir do mês que vem vejamos alguma confirmação.

via MacRumors