Patente indica Apple Watch com câmera na Digital Crown

Rumores de que a Apple estaria planejando lançar um Watch com uma câmera integrada não são exatamente uma novidade. Desde 2015, ano de lançamento do relógio, fala-se sobre a possibilidade de ele ganhar um sensor próprio para vídeos e fotos rápidas, com as discussões mais recentes considerando, até mesmo, um sensor sob o display.

Desta vez, de acordo com o Patently Apple, a Maçã estaria considerando a possibilidade de incluir uma câmera num lugar um tanto inusitado: a Digital Crown. Essa solução foi identificada em um novo documento enviado pela empresa ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO, na sigla em inglês).

Segundo a patente, com a câmera na Digital Crown, o usuário poderia tirar fotos e gravar vídeos apenas apontado seu punho para o objeto, pessoa ou paisagem desejada. O botão/sensor viria, até mesmo, acompanhado de uma espécie de lanterna que poderia ser usada tanto como flash quanto para o monitoramento da frequência cardíaca, por exemplo.

Outra figura mostra a possibilidade de o usuário destacar o Apple Watch da sua pulseira para tirar uma foto de forma mais “tradicional”, ou seja, segurando o relógio com as mãos. Isso seria possível graças a um novo mecanismo de encaixe para as pulseiras, o qual seria especialmente útil para quem usa o relógio no braço direito.

O documento, vale notar, não detalha exatamente como o relógio evitaria que a câmera fosse utilizada para capturar imagens de outra pessoa sem autorização, focando mais na proposta em si.

Ademais, ele também não faz nenhuma referência a serviços de videochamadas (como o FaceTime), indicando se tratar de uma solução focada apenas em fotos e vídeos.

