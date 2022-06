MacBook Pro de 13″ (M2) e carregador duplo estão agora à venda

No início da semana, comentamos por aqui que o “novo” MacBook Pro de 13 polegadas com processador M2 começaria a ser vendido hoje. E cá estamos: o computador já pode ser comprado em pré-venda na Apple Store Online, com envio para o dia 23 de junho para o modelo básico, podendo ser personalizado — mas, nesse caso, mais tempo será tomado para ele chegar.

O engraçado é que, caso fosse um modelo com novidades mais palpáveis e significativas, o envio de qualquer modelo já estaria para daqui a semanas a essa altura e personalizações seriam bastante limitadas. Como trouxe o AppleInsider, logo após o início das vendas, de fato só era possível comprar, nos Estados Unidos, a configuração mais básica do computador e outra específica. Duas horas depois, porém, todos os modelos estavam disponíveis com prazos de entrega variados.

Conforme apurado pelo MacMagazine, também é possível comprar no Brasil qualquer configuração do MacBook Pro de 13″ com M2. Apenas o modelo mais básico, porém, tem envio para a próxima quinta-feira; todos os outros exigem uma espera entre três e seis semanas, a depender do nível de personalização. Isso provavelmente quer dizer que a demanda não está alta, mas com certeza que a oferta não está sendo superada pela demanda.

Os preços iniciam em R$14.500 (ou R$13.050 à vista) para o modelo com 256GB de armazenamento, e R$16.500 (ou R$14.850 à vista) para o modelo com 512GB. Nos EUA, os valores são de US$1.300 e US$1.500, respectivamente.

Carregador USB-C duplo

“Para não dizer que não falei das flores”, a Apple ao menos começou a vender alguma coisa com design novo hoje. No caso, trata-se do carregador de 35W com duas entradas USB-C, apresentado na WWDC22.

Infelizmente, ele ainda não está disponível no Brasil, onde custará R$590, mas já está sendo vendido em Portugal (por 65€) e nos Estados Unidos (por US$60) em modelos compacto e padrão.

O acessório é compatível com o protocolo USB-C Power Delivery e pode recarregar até dois dispositivos ao mesmo tempo. A potência, porém, é dividida caso mais de um esteja conectado, o que deve desacelerar o carregamento enquanto ambos estiverem ligados simultaneamente.

Apresentado ao lado do novo MacBook Air (também com chip M2), o carregador acompanha a versão mais cara do laptop.

via 9to5Mac