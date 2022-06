Como ativar os botões direcionais no Apple TV Remote [iPhone e iPad]

Além de funcionar com o Siri Remote (incluído na caixa), a Apple TV também pode ser controlada usando um atalho diretamente na Central de Controle do iPhone/iPad. Assim, é possível usar a set-top box da Maçã mesmo se não estiver com o controle remoto por perto.

Se você curte usar essa função mas prefere que apareçam os botões em vez dos gestos de passar o dedo, é possível facilmente ativar a função “Botões Direcionais”.

A seguir, veja como é fácil fazer isso!

No iPhone/iPad, abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e em “Apple TV Remote”. Por fim, marque a opção “Botões Direcionais”.

Veja a diferença entre as duas opções:

Assim, o processo de controlar a interface do tvOS ficará ainda mais fácil do que usar os gestos. 😉

