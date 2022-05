O que fazer se a Apple TV não estiver ligando?

A Apple TV pode não ser tão popular quanto o iPhone ou o iPad. Isso, porém, não quer dizer que ela seja menos interessante que esses outros dispositivos.

Através da set-top box da Maçã, é possível aproveitar os conteúdos do Apple TV+, outros apps de streaming, além de usar o AirPlay e até jogar alguns jogos do Apple Arcade, serviço que disponibiliza mais de 200 títulos sem anúncios ou compras dentro do app.

Se você é dono de uma Apple TV HD ou de uma das duas gerações da Apple TV 4K e não está conseguindo fazer com que ela ligue, exiba algum conteúdo na TV conectada ou se a luz de status (posicionada na frente dela) estiver piscando, existem alguns procedimentos que podem ajudar a resolver o seu problema.

Confira, a seguir uma lista de dicas para você tentar por aí!

Desconecte o cabo HDMI da TV e da set-top box. Em seguida, conecte as duas extremidades novamente e teste para ver se o problema foi resolvido.

Tente usar outro cabo HDMI para verificar se o problema está nele.

Desconecte a Apple TV e a televisão da tomada e ligue os dois aparelhos novamente.

Caso a sua TV tenha mais de uma porta HDMI, tente conectar em outra.

Se o logo da Maçã e uma tela preta aparecerem, mantenha os botões “Menu” e de diminuir volume do Siri Remote pressionados por cinco segundos e solte-os. A Apple TV mudará de resolução a cada 20 segundos. Selecione “OK” para escolher uma resolução ou “Cancelar” para fechar.

Caso esteja usando um receptor ou um conversor HDMI, tente conectar a Apple TV diretamente à televisão. Se a tela de Início da Apple TV for mostrada no televisor, conecte o receptor ou o conversor HDMI. Após isso, verifique se a tela de Início continua aparecendo na televisão.

Caso nenhum desses tópicos ajude na resolução do seu problema, pode ser uma boa ideia restaurar a Apple TV.

Se ainda assim nada resolver, a nossa dica é sempre entrar em contato com o suporte da Apple. Isso pode ser feito procurando um Centro de Serviço Autorizado Apple, agendando um horário em uma das duas Apple Stores ou entrando em contato com a Apple pelo 0800 761 0880, pelo site ou pelo app Suporte da Apple.

Esperamos que tudo se resolva por aí! 📺

