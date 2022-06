Adobe Premiere Pro é atualizado com melhorias gráficas

O software de edição de vídeos Premiere Pro, da Adobe, foi atualizado hoje com novas ferramentas e melhorias gráficas muitíssimo bem-vindas para usuários de todas as suas plataformas suportadas, incluindo o Mac.

A primeira grande novidade da versão são as Proxy Badges — criadas para rotular diferentes arquivos de mídia durante a edição, facilitando a organização de projetos em grupo, por exemplo. Com elas, é possível adicionar marcas d’água em cada arquivo presente no projeto, bem como identificar sua origem.

A Janela de Gráficos Essenciais do software também traz agora novas opções de textos, o que inclui coisas como gradientes, traçados e sombras. A área de trabalho Essenciais, por sua vez, conta agora com novos ajustes de cor, efeitos e gráficos para o painel de controle.

O Premiere Pro também ganhou novos recursos otimizados para a criação de vídeos gravados na vertical (muito comuns em redes sociais), além de novos efeitos acelerados por GPU e suporte à câmera V-RAPTOR, da RED.

Donos de Macs com Apple Silicon, por fim, contam agora com codificadores melhorados para vídeos nos codecs H.264 e HEVC .

Belas novidades, não?

