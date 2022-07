Patente sugere redesign da Smart Case dos AirPods Max

Quando a Apple lançou os ‌AirPods Max‌ no ano passado, não foi só o preço dos fones de ouvido sem fio que foram alvo das críticas: a Smart Case (criada para proteger os fones) também foi bastante zombada por sua aparência, a qual foi comparada irreverentemente a todo tipo de coisa — de bolsas e lingerie e até partes do corpo.

Fato é que já há especulações sobre a possível nova geração dos AirPods Max — e se a Apple repensará o design da Smart Case. Nesse sentido, uma patente recém-aprovada oferece uma possível ideia do que a companhia poderá fazer.

Aprovada hoje pelo Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos, a patente cita “invólucros com fechos magnéticos flexíveis”. As imagens abaixo oferecem uma visão superior e lateral do possível acessório, cujo design seria muito mais tradicional em comparação ao visual da Smart Case atual.

Mais precisamente, a patente descreve algo como uma caixa (como a de pizza, exceto pelo formato) que abre e fecha por meio de um par de “tiras de acoplamento” magnéticas que correm ao longo da costura e um fecho magnético na parte superior. Enquanto isso, no interior, um separador divide o par de fones de ouvido, enquanto um arco (ou faixa de cabeça) pode ser visto sobre o separador.

Os rumores (até agora) sobre a possível nova geração dos AirPods Max falam de novas cores, arcos substituíveis e uma redução no preço dos fones. Tudo isso, porém, somente o tempo revelará.

via Patently Apple