Conheça alternativas ao carregador USB-C duplo da Apple

Junto ao lançamento do novo MacBook Air e do “novo” MacBook Pro de 13 polegadas, a Apple oficializou os seus carregadores com duas portas USB-C.

Isso facilita bastante a vida de quem possui diversos dispositivos que fazem uso dessa porta, como iPhones, iPads e Apple Watches mais recentes, por exemplo — todos eles vêm com cabos USB-C na caixa. Apesar dessa facilidade, é claro, tudo tem um preço. Nos Estados Unidos, o acessório custa US$60 e, no Brasil, R$560.

Felizmente, há diversas marcas que oferecem soluções parecidas ou até superiores às da Maçã — e algumas com preços muito mais competitivos.

Pois, a seguir, mostraremos algumas boas alternativas. Vamos nessa?! 🔋

Carregador Nexode de 100W da UGREEN

Esse modelo da marca chinesa conta com quatro portas, sendo três USB-C e uma do tipo USB-A. O seu design compacto deve-se à tecnologia de GaN (nitreto de gálio), que possibilita também que eles sejam mais potentes que os carregadores tradicionais.

Você pode comprá-lo no AliExpress por cerca de R$350 (podendo ainda escolher o plugue com o padrão brasileiro) ou na Amazon americana por US$80.

735 Charger (Nano II) de 65W da Anker

O ponto positivo desse carregador da Anker também é o seu tamanho: segundo a empresa, ele se parece muito com um estojo de AirPods Pro.

O carregador oferece duas portas USB-C e uma USB-A. Segundo a empresa, é possível recarregar um MacBook Pro de 14″ em duas horas.

Você também pode comprar o carregador da Anker no AliExpress por cerca de R$250 ou na Amazon americana por US$60.

BOOST CHARGE Dual USB-C PD Wall Charger de 68W da Belkin

Esse modelo da Belkin também faz uso da tecnologia GaN (nitreto de gálio) para oferecer uma potência de até 68W em um tamanho compacto. De acordo com a empresa, ele é capaz de recarregar um MacBook Pro de 15″ de 0-50% em apenas 60 minutos.

O carregador da Belkin também pode ser adquirido no AliExpress ou Amazon americana por US$25.

Fast GaN Charger PD 65W da Native Union

A Native Union também tem um modelo com duas portas USB-C para chamar de seu. O carregador em questão conta com uma garantia de dois anos e uma função que detecta automaticamente os dispositivos e faz uma distribuição inteligente da energia.

O carregador está disponível na Amazon americana por US$60 ou na própria loja da Native Union, também por R$350.

65W Power Adapter da Nomad

A Nomad também tem um carregador de nitreto de gálio para chamar de seu. Com 65W de potência, duas portas USB-C PD e um design compacto, ele pode se um ótimo aliado para suas viagens.

O produto é vendido no site da Nomad por US$70.

Comprando nos EUA

Aos que desejam comprar nos EUA, fica aqui a nossa dica de usar o cartão de débito da conta digital americana Nomad (você pode economizar até 10% se comparado a uma compra feita com um cartão de crédito internacional) e a Zip4Me para enviar a suas encomendas pro Brasil, no conforto da sua casa.

Essas são, é claro, apenas algumas das alternativas disponíveis no mercado. Se você conhece outro modelo que também conta com duas ou mais portas USB-C, não deixe de compartilhar a sua experiência com ele aqui nos comentários! 😉

