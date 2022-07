Atalho do Shazam no iOS agora sincroniza faixas com o app

Quem já gostava do Shazam antes da Apple adquiri-lo, certamente amou ainda mais quando a empresa o trouxe como atalho na Central de Controle no iOS 14.2. Porém, mesmo com essa facilidade, você não tinha um histórico das músicas reconhecida por ali. Agora, finalmente, você poderá usufruir disso.

Enquanto mergulhávamos nas novidades do iOS 16, encontramos um novo recurso do Shazam que permitia visualizar no app as músicas reconhecidas a partir da Central de Controle. A boa notícia é que não será necessário esperar o novo sistema; basta apenas atualizar o aplicativo se você estiver no iOS 15 ou iPadOS 15.

Com essa nova função, você pode reconhecer as músicas rapidamente acessando o atalho na Central de Controle do iOS ou do iPadOS e, após a identificação, um banner superior mostrará o nome da música e cantor/banda. Se você tocar no banner e tiver o app do Shazam instalado, as informações aparecerão nele — incluindo a opção de ouvir a música completa no Apple Music.

A parte bacana é que você não necessariamente precisa ter o aplicativo instalado para isso funcionar. Se você não tiver o app e tocar no banner, um app clip aparecerá (como na imagem acima) e você poderá ver as mesmas informações do que se tivesse o app.

Agora, você sequer precisará clicar no banner para que a música permaneça no seu histórico. Sempre que reconhecer alguma música, ela já aparecerá em um histórico no app, que pode ser acessado sempre que quiser.

Finalmente, né? 😜

