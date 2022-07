Chip M2 supera Ryzen 7 em games, mas perde em CPU

De acordo com testes feitos pelo canal Hardware Unboxed, o recém-lançado chip M2 superou a GPU Ryzen 7 6800U, da AMD. A CPU do SoC da Apple, porém, foi superada tanto pelo processador da AMD quanto por alguns chips da Intel.

Ao rodar o jogo Shadow of the Tomb Raider na configuração máxima, o M2 teve uma performance 10% melhor que a do Ryzen 7. Enquanto o chip da Maçã teve um desempenho de 28 quadros por segundo, o da AMD processou o jogo a 25qps. Na configuração média, o M2 atingiu 33qps — tudo isso usando 48% de energia a menos.

Em matéria de CPU, porém, apesar de o M2 superar o Ryzen 7 em desempenho de apenas um núcleo, o processador da Apple perde em todos os outros casos. Foram feitos diversos testes pelo canal, como pode ser visto no vídeo abaixo — e tanto chips da linha 6000 da AMD quanto outros da Intel, como os da série Alder Lake, batem o M2.

Vale notar que o teste foi feito no para lá de polêmico novo MacBook Pro de 13 polegadas, o qual já apresentou problemas de superaquecimento — o que pode ter impactado no teste. A Apple prometeu, no lançamento, uma performance geral 25% maior em relação ao M1. Testes anteriores já comprovaram um ganho de cerca de 20%, embora o vídeo ponha-os em dúvida.

De todo modo, ainda é interessante observar como os Macs podem estar tendo um calcanhar de Aquiles antigo — os games — sendo fortalecido. MacBooks nunca foram as melhores máquinas para jogar e, como a Apple demonstrou ter a intenção na WWDC22, a maré pode estar mudando agora, inclusive com a nova interface de desenvolvimento de jogos Metal 3.

Além disso, é bom ter em mente que o M2 não é feito para ser o processador mais avançado dessa geração. Quando forem lançados, os possíveis “M2 Pro”, “M2 Max” e “M2 Ultra” certamente terão um desempenho maior e, então, será interessante ver como eles se compararão à concorrência.

via Digital Trends