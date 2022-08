Estreias do dia no Apple TV+: “Bad Sisters” e “Surfside Girls”

Alguns de vocês ainda devem estar, assim como eu, estonteados com “Five Days at Memorial”, lançado na semana passada e cujo quarto episódio já está disponível hoje. Mas saiba que há novas produções chegando ao Apple TV+ para tirar um pouco da tensão criada pela minissérie.

Entre as novidades de hoje estão “Mal de Família” (“Bad Sisters”) e “As Meninas de Surfside” (“Surfside Girls”), duas séries com histórias intrigantes que certamente vão prender a atenção (e divertir) todos.

“Bad Sisters”

Protagonizada e produzida pela vencedora do BAFTA Sharon Horgan (“Shining Vale”), “Bad Sisters” acompanha a história das irmãs Garvey, que sempre cuidaram umas das outras. Quando um cunhado delas morre, uma investigação é iniciada para provar possíveis intenções maliciosas por trás e morte — mirando justamente as irmãs, todas com amplas razões para matá-lo.

Veja novamente o trailer da comédia dramática abaixo:

Além de Horgan, o elenco conta com Anne-Marie Duff (“As Sufragistas”), Eva Birthistle (“O Último Reino”), Sarah Greene (“Dublin Murders”) e Eve Hewson (“The Luminaries”), como as irmãs Garvey — e, ainda, Claes Bang (“Dracula”), Brian Gleeson (“Peaky Blinders”), Daryl McCormack (“Peaky Blinders”), Assaad Bouab (“À Procura do Amor”) e Saise Quinn (“Monster”).

Confira, abaixo, as imagens da première realizada ontem (18/8), em Londres.

Dos dez episódios iniciais previstos, os dois primeiros já estão disponíveis no Apple TV+, seguidos por novos lançamentos semanalmente, às sextas-feiras.

“Surfside Girls”

Baseada na série de romance gráfico da autora Kim Dwinell e voltado ao público mais juvenil, “Surfside Girls” mostra as descobertas de duas amigas (Sam e Jade) sobre os eventos sobrenaturais em sua cidade praiana — e os desafios criados por essa investigação.

Reveja o trailer a seguir:

A série é protagonizada por YaYa Gosselin (“FBI – Os Mais Procurados”) e Miya Cech (“Rim of the World” e “Os Astronautas”), com participação de Spencer Hermes-Rebello (“Troppo”).

Todos os dez primeiros episódios já estão disponíveis no Apple TV+!

Agora só falta a pipoca e dar play no fim de semana! 🍿▶️

