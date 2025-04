Judy Greer estará na 2ª temporada de “The Last Thing He Told Me”, do Apple TV+

Informações do Deadline indicam que a atriz Judy Greer ingressará na segunda temporada de “A Última Coisa Que Ele Me Falou” (“The Last Thing He Told Me”), a sequência da série do Apple TV+ estrelada por Jennifer Garner.

O papel de Greer ainda foi não revelado, mas ela atuará ao lado de Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice e David Morse, que devem reprisar seus papéis nos novos episódios.

“The Last Thing He Told Me”, cabe lembrar, é um thriller dramático que acompanha Hannah Hall (Garner), uma mulher que deve construir um relacionamento com sua enteada de 16 anos, Bailey (Rice), para descobrir a verdade sobre o misterioso desaparecimento de seu marido.

A segunda temporada da série se baseará na sequência da obra de Laura Dave, que está prevista para ser publicada em 2025, antes da estreia da nova parte da série — a qual foi anunciada em março passado.

