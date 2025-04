Novo iPad mini virá sem adaptador de energia em alguns países da Europa [atualizado]

O novo iPad mini com o chip A17 Pro, anunciado hoje, não virá com um adaptador de energia na caixa em diversos países europeus, incluindo Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido, conforme indicado na Apple Store Online.

Essa decisão parece ser uma resposta às regulamentações da União Europeia sobre lixo eletrônico que entrarão em vigor em 2026, embora também afete alguns países europeus fora da UE. Outros modelos recentes como os iPads Pro com o chip M4 e os iPads Air com o chip M2, lançados no início deste ano, também não incluem adaptadores de energia no Velho Continente.

Em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Brasil, a Apple continua a incluir um adaptador USB-C de 20W com o novo iPad mini.

Além disso, o tablet provavelmente também não virá com adesivos da Apple, alinhando-se ao objetivo da empresa de eliminar o plástico das embalagens até o próximo ano, uma tendência que já foi observada em outros produtos da Apple ao longo do ano.

Embora a falta de um adaptador de energia possa ser uma desvantagem para alguns, há uma boa notícia: o cabo de carregamento USB-C que acompanha o iPad mini (A17 Pro) agora é trançado, o que proporciona maior durabilidade.

A Apple começou a pré-venda do novo iPad mini hoje em mercados selecionados, com lançamento previsto para 23 de outubro. Os clientes ainda podem solicitar adesivos da Apple se comprarem o dispositivo diretamente em uma loja física da Apple. Com essas mudanças, a empresa continua a adaptar suas estratégias de embalagem e produto às novas exigências regulatórias e às expectativas dos consumidores em todo o mundo.

via MacRumors

Atualização, por Bruno Cardoso16/10/2024 às 10:35

Como notado também pelo MacRumors, a Apple aproveitou o lançamento do novo iPad mini para remover o adaptador de energia de 20W da caixa do iPad de décima geração, o seu tablet mais barato.

A mudança também parece se limitar a alguns países da Europa e foi acompanhada, vejam só, de um corte no preço do modelo, que agora parte de 420€ em vez de 450€ em Portugal, por exemplo.

O adaptador de energia de 20W, vale notar, sai por 25€ no país, então consumidores economizarão agora 5€ na compra do iPad de décima geração com essa mudança.