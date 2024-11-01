Navegue

Leitura de 1 minuto

Como apagar um disco diretamente pela Mesa (Desktop) no Mac

Pedro Henrique Nunes
01/11/2024 • 08:00
Marki Williams/NY Times
Drive externo em um Mac

No macOS Sequoia 15, a Apple facilitou a vida de quem precisa apagar/formatar um disco no seu computador. Agora, isso pode ser feito diretamente pela Mesa (Desktop), sem que seja necessário nem mesmo abrir o Finder.

Como bem destacado pelo pessoal do AppleInsider, porém, isso não funcionará com discos que não são formatados para o Mac, nem com volumes que já foram ejetados da Mesa, com a mídia física ainda conectada.

Veja como fazer esse procedimento no seu Mac! 👨‍💻

Com o disco conectado ao computador, vá para a Mesa, clique com botão direito do mouse em cima dele e escolha “Apagar Disco…”. Ou, se preferir, faça a mesma coisa clicando com o botão esquerdo do mouse enquanto pressiona a tecla ⌃ control.

No próximo passo, dê um nome para o disco e escolha o formato desejado.

Para finalizar, clique no botão “Apagar”.

Simples, não?! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
