Como apagar um disco diretamente pela Mesa (Desktop) no Mac

No macOS Sequoia 15, a Apple facilitou a vida de quem precisa apagar/formatar um disco no seu computador. Agora, isso pode ser feito diretamente pela Mesa (Desktop), sem que seja necessário nem mesmo abrir o Finder.

Como bem destacado pelo pessoal do AppleInsider, porém, isso não funcionará com discos que não são formatados para o Mac, nem com volumes que já foram ejetados da Mesa, com a mídia física ainda conectada.

Veja como fazer esse procedimento no seu Mac! 👨‍💻

Com o disco conectado ao computador, vá para a Mesa, clique com botão direito do mouse em cima dele e escolha “Apagar Disco…”. Ou, se preferir, faça a mesma coisa clicando com o botão esquerdo do mouse enquanto pressiona a tecla ⌃ control .

No próximo passo, dê um nome para o disco e escolha o formato desejado.

Para finalizar, clique no botão “Apagar”.

Simples, não?! 😊