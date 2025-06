Gerencie as janelas do macOS de forma avançada com o app Loop

O macOS Sequoia 15 trouxe recursos de gerenciamento de janelas integrados há muito necessários — e, para alguns usuários, as opções nativas (que permitem encaixar rapidamente janelas em blocos pré-dimensionados) são mais do que suficientes.

No entanto, caso você procure mais flexibilidade no gerenciamento das janelas do macOS — ou não possui um Mac compatível com o sistema operacional mais recente —, o aplicativo Loop pode ser uma boa solução, principalmente pela sua facilidade de uso.

Depois de instalá-lo, basta seguir as orientações de configurações e memorizar os atalhos de teclado. Como ele usa a tecla globo ( 🌐 fn ), é fácil lembrar da maioria dos atalhos. As teclas de seta permitem que você envie qualquer janela para qualquer canto da tela.

Você também pode alternar entre os tamanhos das janelas, sendo possível definir uma janela para ocupar a metade direita ou um terço da tela, por exemplo. Também dá para restaurar a janela ao tamanho original se arrastá-la para fora do seu quadrante.

Um dos recursos mais importantes do Loop é a capacidade de executar múltiplas manipulações de janelas pressionando a mesma combinação de teclas repetidamente. Ele também conta com um menu radial (opcional) totalmente personalizável em termos de largura, forma e cor.

O Loop funciona com Macs executando o macOS Ventura 13 ou superior e é uma boa alternativa em relação a outros utilitários de gerenciamento de janelas (incluindo Rectangle, BetterTouchTool e Lasso) — com o diferencial de ser totalmente gratuito. Seu download pode ser feito diretamente pelo GitHub.

via Rocket Yard