Terceiras betas do iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 e visionOS 2.3 são liberadas

Após disponibilizar, na terça-feira passada, as terceiras versões de testes do tvOS 18.3 e watchOS 11.3, a Apple liberou hoje as terceiras betas do iOS 18.3 (compilação 22D5055b ), iPadOS 18.3 (idem), macOS Sequoia 15.3 ( 24D5055b ) e visionOS 2.3 ( 22N5894a ) para desenvolvedores.

Publicidade

Também já estão disponíveis as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Ventura 13.7.3 (compilação 22H415 ) e macOS Sonoma 14.7.3 ( 23H415 ).

Como já conferimos, o macOS Sequoia 15.3 incluirá suporte aos Genmojis, recurso da Apple Intelligence que permite criar emojis customizados — disponível nos dispositivos compatíveis com a IA e nos idiomas suportados até agora.

Ademais, o iOS 18.3 implementará suporte a robôs aspiradores no app Casa (Home), bem como uma opção de gerenciamento dos recursos de comunicação via satélite em dispositivos empresariais, além de correções de bugs.

Caso as versões liberadas hoje incluam outras novidades, informaremos por aqui! 😉