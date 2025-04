Nick Mohammed indica que filmagens da 4ª temporada de “Ted Lasso” já estão para começar

Ele já tinha feito um teaser no final de 2023, e agora voltou para nos empolgar ainda mais sobre um possível anúncio iminente da quarta temporada de “Ted Lasso”.

Nick Mohammed, que interpreta o Nate na série, postou há alguns dias um comunicado no X (ex-Twitter) no qual fala sobre um adiamento nas apresentações do seu espetáculo “Show Pony”.

Até aí, nada demais. Mas no final, ao indicar não poder dizer exatamente o porquê do adiamento, o ator sorrateiramente segura em sua mão a clássica placa “BELIEVE” da aclamada série do Apple TV+.

An important announcement from Mr. Swallow regarding his upcoming brand new tour: ‘Show Pony’ 🎠 #tedlasso



🎟️ https://t.co/THqguaOkwG pic.twitter.com/yYQATuEMkV — Nick Mohammed (@nickmohammed) January 16, 2025

As datas originais das apresentações remarcadas eram de 30 de abril a 11 de maio. O ator retomará sua agenda de turnês em 13 de maio, o que sugere que a nova temporada de “Ted Lasso” será filmada antes disso — ou pelo menos as cenas de Mohammed serão.

Acho que Mohammed não brincaria com algo tão sério assim, certo? Certo, Nate?! 😜

