“Ted Lasso”: rumor sobre pré-produção corrobora uma 4ª temporada no Apple TV+ [atualizado]

Já há algum tempo, correm burburinhos sobre uma possível quarta temporada de “Ted Lasso” — mas, até hoje, o Apple TV+ não confirmou a continuação da sua popular série.

Publicidade

Agora, novas informações corroboram essa possibilidade. Segundo Sigmund Judge, apresentador do podcast Magic Rays of Light, a pré-produção da quarta temporada do seriado começará em janeiro, em Londres (Reino Unido).

“De acordo com minhas fontes, o drama de futebol está confirmado [sic] para retornar no ano que vem com uma quarta temporada, com as filmagens em Londres começando no início de 2025!”, disse Judge em uma publicação no X (ex-Twitter).

Isso, como dissemos, reforça outras informações sobre uma possível sequência da série. No final de agosto, por exemplo, a Warner Bros. Television, que produz o programa para o Apple TV+, estaria negociando o retorno de alguns membros do elenco — entre eles Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) e Jeremy Swift (Leslie Higgins). Além disso, em meados do ano passado, um dos grandes nomes da série afirmou que Tim Cook (CEO da Apple) queria uma quarta temporada.

Publicidade

Além disso, também foi aventado um possível spinoff da série — o que talvez faria mais sentido em termos de enredo e até mesmo em relação à proposta da produção, que foi concebida para ser desenvolvida em três temporadas.

Atualização, por Bruno Cardoso18/10/2024 às 16:00

Como notado pelo AppleInsider, a Film & Television Industry Alliance (FTIA) adicionou, na última segunda-feira (14/10), uma quarta temporada “Ted Lasso” à sua lista produções em desenvolvimento ou em fase de pré-produção.

Publicidade

A listagem não oferece muitas informações sobre a suposta nova temporada, trazendo apenas uma descrição genérica da série. No entanto, ela fornece o que seria a data de início das filmagens dos próximos episódios: 6 de janeiro de 2025 — o que bate com o rumor noticiado acima. Ela também diz que as filmagens acontecerão em Londres (Reino Unido) e em algumas cidades não especificadas dos Estados Unidos.

Apesar disso, a Apple e a Warner Bros. Television ainda não confirmaram o desenvolvimento da quarta temporada. Será que vem aí?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.