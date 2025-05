Apple teria cancelado projeto de óculos de AR conectados ao Mac

A Apple decidiu encerrar o projeto de desenvolvimento dos seus óculos de realidade aumentada (AR) que seriam conectados a dispositivos da marca, como o Mac. As informações foram publicadas agora há pouco por Mark Gurman, da Bloomberg.

A iniciativa, conhecida internamente como N107 , teria sido cancelada nesta semana, segundo fontes próximas ao assunto. Essa decisão representa mais um obstáculo nos planos da empresa de criar um headset barato, que conquiste o público geral.

Conforme se especulava anteriormente, os N107 teriam um design semelhante ao de óculos comuns, mas com telas embutidas e dependeria de um Mac para processamento. O projeto, no entanto, enfrentou uma série de desafios.

Inicialmente, a Maçã queria que os óculos funcionassem conectados a um iPhone, mas ela esbarrou em limitações de poder de processamento e duração da bateria do smartphone.

A solução, portanto, foi migrar para um modelo conectado ao Mac, que tem processadores mais potentes e baterias maiores. Mesmo assim, o produto não convenceu os executivos durante testes internos, o que teria levado ao seu cancelamento.

Concorrência e desafios do mercado de AR

Esse revés acontece em um momento delicado para a gigante no mercado de realidade aumentada (AR) e mista (MR). O Apple Vision Pro, lançado no início do ano passado por US$3,5 mil, foi criticado pelo preço elevado e design pouco prático para o dia a dia.

Enquanto isso, concorrentes como a Meta seguem avançando. A dona do Facebook, por exemplo, já vende os óculos inteligentes Ray-Ban e trabalha em uma versão com realidade aumentada, chamada Artemis, que deverá chegar ao mercado em 2027.

Dentro da Apple, o cancelamento do N107 reflete desafios internos. A equipe responsável pelo projeto, chamada Vision Products Group (VPG), enfrenta falta de direção clara e queda na moral, segundo relatos de fontes internas.

Apesar do fim do projeto, a Maçã continuará investindo em tecnologias que poderão ser usadas em óculos de AR no futuro, como telas de Micro-LED. A empresa também estaria desenvolvendo novas versões do Vision Pro e explorando conceitos ousados, como AirPods com câmeras.

O futuro da Maçã neste mercado

O N107 é mais um projeto ambicioso abandonado pela Apple recentemente. No ano passado, ela encerrou seu projeto de carro autônomo após uma década de trabalho. O Vision Pro, embora impressionante tecnicamente, ainda não conquistou o público em massa e levanta dúvidas sobre o futuro dos headsets da companhia.



Enquanto a Meta e outras empresas correm para lançar óculos de AR independentes e acessíveis, a gigante de Cupertino precisa encontrar uma forma de tornar sua tecnologia mais atraente para o consumidor comum.

Por enquanto, a empresa parece focada em ajustar sua estratégia, refinando o Vision Pro, é claro, e explorando novas ideias para tentar se manter relevante nesse mercado que vive em evolução constante.

