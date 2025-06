Modo Seguro da Vivo agora oferece bloqueio de IMEI para iPhones roubados

A operadora Vivo lançou hoje uma ferramenta de segurança para seus clientes: um serviço gratuito que permite bloquear remotamente o celular em casos de perda ou roubo, além de apagar todos os dados do aparelho para evitar o acesso a informações pessoais.

O recurso faz parte do Modo Seguro, a plataforma da operadora voltada a proteção digital, e está disponível para todos os tipos de plano (pré-pago, pós-pago, controle e Vivo Total), tanto no iOS quanto no Android.

A grande vantagem desse novo recurso é a rapidez e a facilidade com que o usuário pode desativar seu aparelho e proteger seus dados. Basta fazer um cadastro prévio no aplicativo Vivo para ativar a proteção.

Depois disso, se o celular for perdido ou roubado, o bloqueio pode ser acionado de várias formas: pelo próprio app Vivo, pelo site da operadora, via SMS ou até mesmo pelo atendimento telefônico automático (URA).

Além de travar a tela e bloquear a linha, o sistema também permite desativar o IMEI do aparelho — o número único que identifica o dispositivo —, o que impede que ele seja reutilizado, mesmo com um chip de outra operadora.

Outro diferencial é a possibilidade de apagar todos os dados do celular remotamente, restaurando as configurações de fábrica. Isso é essencial para evitar que criminosos acessem aplicativos bancários, fotos, mensagens e outros arquivos pessoais.

A diretora de produtos B2C da Vivo, Viviane Moura, destacou a importância de uma solução ágil:

Estamos preocupados com a segurança do cliente em todos os momentos, e sabemos que, para proteger nossos dados em situações adversas, cada minuto importa. O acionamento precisa ser rápido, simples e em diversos canais, da forma que for mais conveniente.

O serviço chega num momento em que roubos de celular seguem sendo um problema grave no Brasil. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1 milhão de aparelhos foram furtados ou roubados em 2023. Muitos deles são revendidos no mercado ilegal ou usados em golpes, já que contêm informações valiosas. Com essa nova ferramenta, a Vivo espera reduzir o valor desses aparelhos para os criminosos, já que um celular com IMEI bloqueado se torna inútil.

Vale lembrar que o Modo Seguro já oferece outros recursos de proteção, como o Vivo Anti Spam (que filtra ligações indesejadas) e o Segurança Digital (um antivírus pago). Além disso, os clientes podem contratar um Seguro Celular (com preços a partir de R$15 por mês) para cobrir danos físicos ou perda do dispositivo.

via Tecnoblog