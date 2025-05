Microsoft removerá o autopreenchimento de senhas do app Authenticator

A Microsoft anunciou hoje mudanças no Authenticator, seu aplicativo oficial de autenticação multifatorial. As mudanças valem especificamente para o recurso de preenchimento automático de senhas, o qual não estará mais disponível no software.

A partir de junho deste ano, não será mais possível salvar novas senhas no Authenticator. Em julho, o aplicativo não será mais capaz de preencher senhas automaticamente e, em agosto, não será possível mais acessá-las no app.

As senhas já salvas no software permanecerão armazenadas na conta da Microsoft do usuário e acessíveis para autopreenchimento no navegador Edge — uma maneira de “simplificar” o acesso a elas, segundo as próprias palavras da empresa.

A Microsoft está simplificando o preenchimento automático para que você possa utilizar senhas armazenadas facilmente em todos os dispositivos. Como parte destas atualizações, o preenchimento automático no Microsoft Authenticator será descontinuado a partir de julho de 2025.

Dessa forma, a Microsoft de fato “forçará” o uso do Edge para quem quiser usar o recurso em dispositivos móveis — uma atitude conveniente, uma vez que o navegador ainda não conta com uma grande base de usuários.

O Authenticator, por sua vez, se tornará um aplicativo focado especialmente na geração de códigos de autenticação multifatorial — embora a Microsoft prometa manter o suporte às Chaves-senha (Passkeys), que fogem um pouco do escopo supracitado.