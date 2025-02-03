Microsoft testa recurso para cancelar envio de emails no Outlook para Mac

O Outlook para Mac está testando um novo recurso denominado Recall, o qual basicamente permitirá aos usuários desfazer o envio de um email — algo semelhante à funcionalidade presente no Mail da Apple desde 2022.

Porém, como observado pelo 9to5Mac, a solução da Microsoft é um pouco diferente (e mais limitada) que a da Apple, a qual simplesmente “reserva” o email por um período de segurança antes de enviá-lo definitivamente.

No caso da Microsoft, só é possível cancelar o envio caso o remetente e o destinatário tenham uma conta de email do Microsoft 365 ou Microsoft Exchange — e ambas devem estar na mesma organização.

Por outro lado, embora não seja possível cancelar o envio de mensagens enviadas para contas do Gmail, Hotmail ou iCloud, no recurso da Microsoft os emails podem ser “cancelados” por um tempo maior após o envio.

O Recall ainda está em fase beta e deverá ser lançado para todos os usuários em uma atualização futura do Outlook.