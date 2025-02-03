Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Microsoft testa recurso para cancelar envio de emails no Outlook para Mac

Douglas Nascimento
03/02/2025 • 20:37
Recall do Outlook

O Outlook para Mac está testando um novo recurso denominado Recall, o qual basicamente permitirá aos usuários desfazer o envio de um email — algo semelhante à funcionalidade presente no Mail da Apple desde 2022.

Publicidade

Porém, como observado pelo 9to5Mac, a solução da Microsoft é um pouco diferente (e mais limitada) que a da Apple, a qual simplesmente “reserva” o email por um período de segurança antes de enviá-lo definitivamente.

Posts relacionados

No caso da Microsoft, só é possível cancelar o envio caso o remetente e o destinatário tenham uma conta de email do Microsoft 365 ou Microsoft Exchange — e ambas devem estar na mesma organização.

Recall do Outlook

Por outro lado, embora não seja possível cancelar o envio de mensagens enviadas para contas do Gmail, Hotmail ou iCloud, no recurso da Microsoft os emails podem ser “cancelados” por um tempo maior após o envio.

O Recall ainda está em fase beta e deverá ser lançado para todos os usuários em uma atualização futura do Outlook.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: Fox Eats Chicks, Colorzzle, VinoCell – adega e vinhos e mais!
Próx. Post

Como exportar fotos e vídeos para um SSD, pendrive ou cartão de memória [iPhone e iPad]
Posts relacionados