Como trabalhar com abas no Keynote do Mac

O Keynote é o aplicativo ideal para quem curte criar apresentações de slides de um jeito supersimples e intuitivo. Nós já demos várias dicas bacanas envolvendo ele por aqui — como adicionar uma transição e editar uma imagem.

Neste artigo, ensinaremos como abrir as apresentações em abas no aplicativo do macOS — ideal para quem precisa trabalhar em múltiplos arquivos de slides ao mesmo tempo e necessita alternar entre eles a todo momento.

Veja só! 👨‍💻

Antes de mais nada, abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock”. Na seção “Janelas”, use o menu suspenso ao lado de “Preferir abas ao abrir documentos” e escolha “Sempre” ou “Em Tela Cheia”.

Com o Keynote aberto, abra duas ou mais apresentações. Ao fazer isso, os títulos delas aparecerão em abas abaixo da barra de ferramentas do Keynote.

Clique na aba da apresentação para abri-la;

Para fechar uma apresentação, mova o cursor sobre a aba da apresentação e clique no “X”, no canto da aba;