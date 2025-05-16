Como trabalhar com abas no Keynote do Mac

O Keynote é o aplicativo ideal para quem curte criar apresentações de slides de um jeito supersimples e intuitivo. Nós já demos várias dicas bacanas envolvendo ele por aqui — como adicionar uma transição e editar uma imagem.
Neste artigo, ensinaremos como abrir as apresentações em abas no aplicativo do macOS — ideal para quem precisa trabalhar em múltiplos arquivos de slides ao mesmo tempo e necessita alternar entre eles a todo momento.
Veja só! 👨💻
Antes de mais nada, abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock”. Na seção “Janelas”, use o menu suspenso ao lado de “Preferir abas ao abrir documentos” e escolha “Sempre” ou “Em Tela Cheia”.
Com o Keynote aberto, abra duas ou mais apresentações. Ao fazer isso, os títulos delas aparecerão em abas abaixo da barra de ferramentas do Keynote.
- Clique na aba da apresentação para abri-la;
- Para fechar uma apresentação, mova o cursor sobre a aba da apresentação e clique no “X”, no canto da aba;
- Para adicionar uma apresentação aberta na barra de abas, clique e arraste a apresentação até a barra de abas;
- Já para retirar uma apresentação aberta da barra de abas, clique e arraste a aba até a lateral da janela do app para abrir a apresentação em sua própria janela do Keynote.