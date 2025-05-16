Navegue

Como trabalhar com abas no Keynote do Mac

Pedro Henrique Nunes
16/05/2025 • 07:00
O Keynote é o aplicativo ideal para quem curte criar apresentações de slides de um jeito supersimples e intuitivo. Nós já demos várias dicas bacanas envolvendo ele por aqui — como adicionar uma transição e editar uma imagem.

Neste artigo, ensinaremos como abrir as apresentações em abas no aplicativo do macOS — ideal para quem precisa trabalhar em múltiplos arquivos de slides ao mesmo tempo e necessita alternar entre eles a todo momento.

Veja só! 👨‍💻

Antes de mais nada, abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock”. Na seção “Janelas”, use o menu suspenso ao lado de “Preferir abas ao abrir documentos” e escolha “Sempre” ou “Em Tela Cheia”.

Com o Keynote aberto, abra duas ou mais apresentações. Ao fazer isso, os títulos delas aparecerão em abas abaixo da barra de ferramentas do Keynote.

  • Clique na aba da apresentação para abri-la;
  • Para fechar uma apresentação, mova o cursor sobre a aba da apresentação e clique no “X”, no canto da aba;
  • Para adicionar uma apresentação aberta na barra de abas, clique e arraste a apresentação até a barra de abas;
  • Já para retirar uma apresentação aberta da barra de abas, clique e arraste a aba até a lateral da janela do app para abrir a apresentação em sua própria janela do Keynote.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
