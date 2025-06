Wise ganha função de vaquinha para compartilhar dinheiro no Brasil

A Wise anunciou hoje o suporte à função vaquinha no Brasil. Trata-se de um recurso que permite aos usuários compartilhar dinheiro com outras pessoas diretamente na sua conta pessoal da empresa.

Já disponível para clientes na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, em Singapura e na Suíça, o recurso funciona por meio de convites, o qual pode ser enviado a familiares, amigos ou a qualquer outra pessoa.

Diferentemente de uma conta conjunta, no entanto, a vaquinha do Wise tem um único dono em específico, o qual controla o acesso e o dinheiro, bem como tem a opção de adicionar um ou mais integrantes.

O proprietário possui legalmente todo o dinheiro adicionado à vaquinha. Isso significa que, quando o integrante adiciona dinheiro, ele só pode usá-lo com o cartão digital e não poderá transferi-lo para a sua própria conta da Wise.

Somente o proprietário pode remover, converter ou enviar dinheiro, enquanto os participantes podem adicionar, visualizar as transações ou pagar com o dinheiro contido na vaquinha usando um cartão virtual.

O proprietário ainda pode excluir um integrante da vaquinha — algo que pode ser feito também pelo próprio participante, que perde o direito de usar qualquer o valor nela contido, bem como tem o seu cartão digital cancelado.

Como configurar?

No iOS, para criar uma vaquinha basta selecionar o ícone “+” e tocar em “Abrir uma vaquinha”. Para adicionar alguém, é necessário usar o endereço de email ou pesquisar pelo contato desejado.

Atualmente, é possível criar vaquinhas com até cinco pessoas (ou duas, no caso de residentes dos países da União Europeia), enquanto uma pessoa pode estar no máximo até duas dels.

Também é necessário que todos os participantes estejam no mesmo país — pelo menos por enquanto.

Caso tenha se interessado, a conta da Wise é totalmente gratuita e você pode abrir a sua por aqui.

