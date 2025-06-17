Aqara lança U200 Lite, a fechadura inteligente mais acessível da sua linha

A Aqara lançou na Europa a Smart Lock U200 Lite, uma fechadura inteligente mais acessível, compatível com o padrão Matter e voltada para quem busca praticidade, segurança e uma casa conectada sem precisar de grandes obras.

O dispositivo tem instalação simples e funciona na maioria das fechaduras de embutir do padrão europeu, incluindo modelos com função de emergência, e alguns do padrão escandinavo — usados em países como Dinamarca, Noruega e Suécia.

Apresentada como uma alternativa à versão padrão, a proposta da empresa é permitir que qualquer pessoa transforme a porta de casa em uma fechadura inteligente, sem precisar trocar cilindro, fazer furo ou mudar a chave.

A U200 Lite é compatível com o app Casa (Home), da Apple, além do Google Home, da Alexa e do SmartThings. Com suporte ao padrão Matter via Thread, ela se integra a praticamente a qualquer casa inteligente sem precisar de um hub da própria Aqara.

Entre as opções de abertura, estão o aplicativo no celular, comandos de voz (via Siri ou Alexa) e até um adesivo NFC que acompanha o produto — basta encostar o smartphone nele para destrancar a porta. Dá também para abrir remotamente, receber alertas e consultar o histórico de acessos, tudo sem cobrança de mensalidade.

O modelo ainda conta com trava automática assim que a porta é fechada e um giroscópio que avisa caso ela fique aberta. Além disso, mantém funções práticas da versão anterior, como Modo Silencioso, Pull Spring (que puxa a lingueta automaticamente) e o giro manual para travar ou destrancar.

A bateria é recarregável, tem capacidade de 2.000mAh e autonomia para até seis meses de uso. Vale lembrar que, por ser uma versão mais enxuta, a U200 Lite não traz teclado e nem leitor biométrico.

O modelo já está à venda no site oficial da marca e na Amazon de países como Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos; nesses territórios o dispositivo custa 104€, enquanto no Reino Unido ele sai por £128.