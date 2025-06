Apple é criticada por promover ingressos de “F1” com notificação do app Wallet

Usuários de iPhone recorreram à internet para expressar indignação com uma atitude inesperada da Apple: uma notificação push do aplicativo Carteira (Wallet), disparada hoje, promovendo a venda de ingressos de “F1 — O Filme”, do Apple TV+.

Publicidade

A notificação oferecia um desconto de US$10 em dois ingressos comprados pelo Fandango usando o Apple Pay, tal como também está ocorrendo no Brasil com a Ingresso.com.

apple sending ads in push notifications pic.twitter.com/UpRUlPJYkT — kif (@kifleswing) June 24, 2025 Apple enviando anúncios em notificações push. who approved this? ads from my wallet app? Oh hell no. pic.twitter.com/dU9O4O1LCM — Sebastiaan de With (@sdw) June 24, 2025 Quem aprovou isso? Anúncios do meu aplicativo de carteira? Ah, que nada.

A principal reclamação dos usuários é que a Apple não deveria exibir anúncios em seus aplicativos. Para esses usuários, o desconto não importava, sendo o problema a exibição de anúncios em um aplicativo utilitário num dispositivo premium como o iPhone.

Esse tipo de notificação push também parece contrariar as próprias diretrizes para desenvolvedores da Apple, as quais estabelecem que tais alertas não devem ser usados para marketing direto — a menos que os usuários tenham optado explicitamente por recebê-los e o app ofereça uma forma de cancelar o recebimento.

Publicidade

No caso do app Wallet, atualmente a única forma de cancelar o recebimento é desativando suas notificações por completo. No entanto, isso mudará com o iOS 26, o qual incluirá uma nova opção para desabilitar notificações de ofertas e promoções — o que também indica que mais alertas do tipo deverão surgir no futuro…

via TechCrunch