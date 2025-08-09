Review: mochila da Hyper com rastreador compatível com a rede Buscar

Como eu disse no review da sleeve que eu fiz recentemente, sou um fã de mochilas. Até então, estava usando uma da NOMATIC que eu gosto muito. O problema é que ela é demasiadamente grande (32L), então, para o dia a dia, acaba sendo muito mais do que eu preciso — para viagens, porém, é perfeita!

Pois eu encontrei a solução para esse problema com a HyperPack Pro. Antes de fazer qualquer introdução, saiba que temos um vídeo apresentando essa mochila.

Falando um pouco dos detalhes da mochila em si, o principal destaque dela é um rastreador acoplado compatível com a rede Buscar (Find My), da Apple. Ou seja, nada de jogar/esconder um AirTag dentro dela. Pelo app, é possível emitir um som na HyperPack de 90dB para ajudar a encontrá-la, e a bateria é facilmente substituída.

O processo de emparelhamento da mochila com o app Buscar é tão simples quanto adicionar um AirTag ou qualquer outro dispositivo compatível com a rede. No caso dela, basta seguir o passo a passo normal de adição, pressionando o botão do rastreador por cinco segundos.

Outro detalhe tecnológico dela são os bolsos de carregamento com pass-thru. Isso quer dizer que você tem locais específicos para colocar um carregador, por exemplo, e passar o cabo dele para diversos pontos da mochila a fim de recarregar o iPhone, o iPad ou o MacBook enquanto eles estão dentro da mochila.

Existe até mesmo um compartimento em um dos bolsos laterais para você colocar um carregador MagSagfe da Apple (ou equivalente, de alguma outra marca) para recarregar o seu iPhone utilizando esse pass-thru, mas confesso que não é algo muito cômodo/natural colocar o carregador e o aparelho ali.

A mochila tem 22L e 6 bolsos individuais (alguns com várias divisões internas) que fornecem espaço mais do que suficiente para transportar um laptop de 16″, um tablet de 13″, equipamento de câmera, óculos de sol, uma garrafa de água de até 1L e acessórios em geral. Ainda falando dos espaços para organizar as coisas, um desses bolsos conta com proteção RFID ; há também um outro, meio que escondido na parte traseira — que fica protegido quando você está com a mochila nas costas —, para você guardar documentos importantes (como passaporte, por exemplo).

Por falar nessa parte traseira, ela é feita com três camadas de espuma respirável, que é muito confortável. Já o resto da mochila é feito em nylon 1260D Cordura com zíperes YKK AquaGuard que são impermeáveis e que, na parte do laptop, contam com travas que dificultam um possível roubo. Esse conjunto oferece muita durabilidade e resistência à água, protegendo todo o interior. Assim como a sleeve, essa mochila tem uma qualidade muito legal que é difícil de ver nas fotos.

Ela não é grande, mas também não é pequena (31x13x48,5cm), pensando 1,36kg. São três alças (handles) para você levar ela, uma na parte de cima e uma em cada lateral. Ela também tem, na parte traseira, um pass-thru para você poder fixá-la em uma mala de mão, por exemplo. Há, também, Como é possível ver nas fotos, e é ideal para levar coisas e eletrônicos do dia a dia mesmo — não espere tamanho para colocar muitas roupas ou coisas do tipo.

Disponível na cor preta, a HyperPack Pro custa US$200 no site oficial da empresa.

