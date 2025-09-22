Navegue

Framesira / Shutterstock.com
Pessoa usando um Apple Watch no pulso

Como resetar a Central de Controle do Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
22/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

No iOS/iPadOS 18.1, a Apple passou a permitir que os usuários resetassem a Central de Controle (Control Center) de seus iPhones e iPads — processo ideal para quem quer começar a personalizar essa área do zero.

Com a chegada do watchOS 26, os donos de Apple Watches também podem fazer esse processo, de forma com que os controles serão todos restaurados para o padrão de fábrica.

Veja como fazer isso! ⌚️

Pelo iPhone

Abra o app Watch e toque em “Central de Controle”. Depois, selecione “Redefinir Central de Controle”.

Pelo Apple Watch

No relógio, pressione a Digital Crown para abrir a seleção de apps, toque em “Ajustes” e vá em “Central de Controle”. Por fim, escolha “Redefina o layout da Central de Controle”.

Simples, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
