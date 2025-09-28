Navegue

Foto de Imtiyaz Ali na Unsplash
Spotify rodando no iPhone com fones conectados

Como personalizar as capas de playlists dentro do Spotify [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
28/09/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Além de poder colocar a capa que você quiser em uma playlist do Spotify, o serviço de streaming de músicas também permite usar uma ferramenta própria para criá-las e adicioná-las a uma lista de reprodução. Entre as opções de personalização, há estilos de texto, cores de fundo, mascaramento de imagens e efeitos visuais.

Esse processo pode ser realizado tanto por usuários gratuitos quanto pelos que assinam o Spotify Premium, e está disponível atualmente em beta — ou seja, será aprimorado com o tempo.

Veja como utilizar isso na prática! 🎵

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Sua Biblioteca” e vá em “Playlists”.

Depois de escolher aquela que quiser, selecione o botão com três pontinhos e toque em “Criar arte da capa”. Vá até “Criar arte da capa” novamente, para entrar no modo de edição.

Por lá, é possível adicionar textos, inserir as suas imagens, editar as cores de fundo e colocar adesivos para personalizá-la. Quando estiver satisfeito, toque em “Salvar” e depois em “Salvar” novamente.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
