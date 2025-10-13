Gurman: Apple já trabalha no chip “H3” e nos “AirPods 5”; “Apple Glass” poderá rodar o visionOS, mas de um jeito diferente

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse ontem na edição mais recente da sua newsletter “Power On” que a Apple já está desenvolvendo o chip “H3”, a próxima geração do processador que equipa os AirPods (e alguns fones da Beats), bem como os “AirPods 5”, nova versão do seu par de earbuds sem fio mais em conta.
Segundo ele, o foco desse chip será reduzir ainda mais latência dos fones e também oferecer um áudio aprimorado, além de possibilitar a chegada de recursos de inteligência artificial aos AirPods.
Isso, vale notar, inclui os “AirPods 5”, que, de acordo com Gurman, poderão contar com câmeras embutidas e também chegar com uma maior variedade de recursos de saúde, embora seja esperado que o sensor de frequência cardíaca mantenha-se exclusivo dos AirPods Pro 3.
Ao que tudo indica, porém, eles deverão receber um sensor de temperatura corporal — algo que, pelo menos nos Apple Watches mais recentes, auxilia no monitoramento do ciclo menstrual.
O jornalista não falou muito sobre os AirPods Pro, mas é possível que eles ganhem o chip “H3” no ano que vem, caso um rumor compartilhado pelo leaker Instant Digital em setembro esteja correto.
Mais sobre os óculos inteligentes
Na semana passada, Gurman disse que Apple transferiu os membros da equipe responsável pela suposta versão mais barata do Vision Pro para acelerar o desenvolvimento do “Apple Glass” em uma clara mudança de prioridades.
Pois bem, ontem, ele voltou a reforçar esse rumor, mas também compartilhou mais alguns detalhes interessantes sobre como esses supostos óculos inteligentes — os quais teriam como objetivo fazer frente aos dispositivos anunciados recentemente pela Meta — vão funcionar.
Segundo o jornalista, tudo indica que o esse dispositivo também rodará o visionOS, mas de uma uma maneira diferente: quando conectado a um Mac, o “Apple Glass” rondará uma versão completa desse sistema, trocando automaticamente para uma versão mais simples dele quando transferido para um iPhone.
No início do mês, Gurman disse que a Apple estava trabalhando em duas versões distintas desses óculos inteligentes, sendo que uma delas não contaria com um display e dependeria do iPhone para funcionar. A outra, mais avançada, traria, sim, uma tela e exibiria informações visuais para o usuário de forma mais direta.
Lançamentos iminentes
Corroborando rumores da semana passada, Gurman também disse em sua newsletter que a Apple deverá apresentar, ainda nesta semana, uma nova versão do MacBook Pro de entrada (14 polegadas), iPads Pro atualizados e uma segunda geração do Vision Pro — todos com o novíssimo chip “M5”.
O jornalista também citou o lançamento de novas gerações da Apple TV 4K, do HomePod mini e do AirTag, os quais “ainda estão no cronograma” da Maçã — dando a entender, assim, que eles ainda deverão demorar mais algum tempo para virar realidade.
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.