Gurman: Apple já trabalha no chip “H3” e nos “AirPods 5”; “Apple Glass” poderá rodar o visionOS, mas de um jeito diferente

O jornalista também apostou no lançamento de novos produtos ainda nesta semana
Bruno Cardoso
13/10/2025 • 10:19
AirPods 4 saindo do estojo de recarga

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse ontem na edição mais recente da sua newsletter “Power On” que a Apple já está desenvolvendo o chip “H3”, a próxima geração do processador que equipa os AirPods (e alguns fones da Beats), bem como os “AirPods 5”, nova versão do seu par de earbuds sem fio mais em conta.

Segundo ele, o foco desse chip será reduzir ainda mais latência dos fones e também oferecer um áudio aprimorado, além de possibilitar a chegada de recursos de inteligência artificial aos AirPods.

Novidades sobre os AirPods: O time de chips da empresa está trabalhando em um chip H3 projetado para menor latência e melhor qualidade de áudio. A empresa também já está desenvolvendo os AirPods 5, que marcarão uma atualização para seus fones de ouvido de entrada e intermediários.

Isso, vale notar, inclui os “AirPods 5”, que, de acordo com Gurman, poderão contar com câmeras embutidas e também chegar com uma maior variedade de recursos de saúde, embora seja esperado que o sensor de frequência cardíaca mantenha-se exclusivo dos AirPods Pro 3.

Ao que tudo indica, porém, eles deverão receber um sensor de temperatura corporal — algo que, pelo menos nos Apple Watches mais recentes, auxilia no monitoramento do ciclo menstrual.

O jornalista não falou muito sobre os AirPods Pro, mas é possível que eles ganhem o chip “H3” no ano que vem, caso um rumor compartilhado pelo leaker Instant Digital em setembro esteja correto.

Mais sobre os óculos inteligentes

Na semana passada, Gurman disse que Apple transferiu os membros da equipe responsável pela suposta versão mais barata do Vision Pro para acelerar o desenvolvimento do “Apple Glass” em uma clara mudança de prioridades.

Pois bem, ontem, ele voltou a reforçar esse rumor, mas também compartilhou mais alguns detalhes interessantes sobre como esses supostos óculos inteligentes — os quais teriam como objetivo fazer frente aos dispositivos anunciados recentemente pela Meta — vão funcionar.

Power On: por dentro da mudança da Apple de um Vision Air para focar em óculos inteligentes + como os óculos com tela alternarão entre o VisionOS quando conectados a um Mac e uma interface de usuário mais leve quando você estiver usando-os com dispositivos móveis.

Segundo o jornalista, tudo indica que o esse dispositivo também rodará o visionOS, mas de uma uma maneira diferente: quando conectado a um Mac, o “Apple Glass” rondará uma versão completa desse sistema, trocando automaticamente para uma versão mais simples dele quando transferido para um iPhone.

No início do mês, Gurman disse que a Apple estava trabalhando em duas versões distintas desses óculos inteligentes, sendo que uma delas não contaria com um display e dependeria do iPhone para funcionar. A outra, mais avançada, traria, sim, uma tela e exibiria informações visuais para o usuário de forma mais direta.

Lançamentos iminentes

Corroborando rumores da semana passada, Gurman também disse em sua newsletter que a Apple deverá apresentar, ainda nesta semana, uma nova versão do MacBook Pro de entrada (14 polegadas), iPads Pro atualizados e uma segunda geração do Vision Pro — todos com o novíssimo chip “M5”.

O jornalista também citou o lançamento de novas gerações da Apple TV 4K, do HomePod mini e do AirTag, os quais “ainda estão no cronograma” da Maçã — dando a entender, assim, que eles ainda deverão demorar mais algum tempo para virar realidade.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
