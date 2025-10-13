Gurman: Apple já trabalha no chip “H3” e nos “AirPods 5”; “Apple Glass” poderá rodar o visionOS, mas de um jeito diferente

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse ontem na edição mais recente da sua newsletter “Power On” que a Apple já está desenvolvendo o chip “H3”, a próxima geração do processador que equipa os AirPods (e alguns fones da Beats), bem como os “AirPods 5”, nova versão do seu par de earbuds sem fio mais em conta.

Publicidade

Segundo ele, o foco desse chip será reduzir ainda mais latência dos fones e também oferecer um áudio aprimorado, além de possibilitar a chegada de recursos de inteligência artificial aos AirPods.

The latest on AirPods: The company’s silicon group is working on an H3 chip designed for less lag time and better audio quality. The company is also already developing the AirPods 5, which will mark an update to its entry-level and mid-tier earbuds. https://t.co/S8cX1qwA0d — Mark Gurman (@markgurman) October 12, 2025 Novidades sobre os AirPods: O time de chips da empresa está trabalhando em um chip H3 projetado para menor latência e melhor qualidade de áudio. A empresa também já está desenvolvendo os AirPods 5, que marcarão uma atualização para seus fones de ouvido de entrada e intermediários.

Isso, vale notar, inclui os “AirPods 5”, que, de acordo com Gurman, poderão contar com câmeras embutidas e também chegar com uma maior variedade de recursos de saúde, embora seja esperado que o sensor de frequência cardíaca mantenha-se exclusivo dos AirPods Pro 3.

Ao que tudo indica, porém, eles deverão receber um sensor de temperatura corporal — algo que, pelo menos nos Apple Watches mais recentes, auxilia no monitoramento do ciclo menstrual.

O jornalista não falou muito sobre os AirPods Pro, mas é possível que eles ganhem o chip “H3” no ano que vem, caso um rumor compartilhado pelo leaker Instant Digital em setembro esteja correto.

Mais sobre os óculos inteligentes

Na semana passada, Gurman disse que Apple transferiu os membros da equipe responsável pela suposta versão mais barata do Vision Pro para acelerar o desenvolvimento do “Apple Glass” em uma clara mudança de prioridades.

Publicidade

Pois bem, ontem, ele voltou a reforçar esse rumor, mas também compartilhou mais alguns detalhes interessantes sobre como esses supostos óculos inteligentes — os quais teriam como objetivo fazer frente aos dispositivos anunciados recentemente pela Meta — vão funcionar.

Power On: Inside Apple’s pivot from a Vision Air to focusing on smart glasses + how the display glasses will move between visionOS when connected to a Mac and a lighter UI when you’re mobile. https://t.co/S8cX1qwA0d — Mark Gurman (@markgurman) October 12, 2025 Power On: por dentro da mudança da Apple de um Vision Air para focar em óculos inteligentes + como os óculos com tela alternarão entre o VisionOS quando conectados a um Mac e uma interface de usuário mais leve quando você estiver usando-os com dispositivos móveis.

Segundo o jornalista, tudo indica que o esse dispositivo também rodará o visionOS, mas de uma uma maneira diferente: quando conectado a um Mac, o “Apple Glass” rondará uma versão completa desse sistema, trocando automaticamente para uma versão mais simples dele quando transferido para um iPhone.

Publicidade

No início do mês, Gurman disse que a Apple estava trabalhando em duas versões distintas desses óculos inteligentes, sendo que uma delas não contaria com um display e dependeria do iPhone para funcionar. A outra, mais avançada, traria, sim, uma tela e exibiria informações visuais para o usuário de forma mais direta.

Lançamentos iminentes

Corroborando rumores da semana passada, Gurman também disse em sua newsletter que a Apple deverá apresentar, ainda nesta semana, uma nova versão do MacBook Pro de entrada (14 polegadas), iPads Pro atualizados e uma segunda geração do Vision Pro — todos com o novíssimo chip “M5”.

Publicidade

O jornalista também citou o lançamento de novas gerações da Apple TV 4K, do HomePod mini e do AirTag, os quais “ainda estão no cronograma” da Maçã — dando a entender, assim, que eles ainda deverão demorar mais algum tempo para virar realidade.

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.