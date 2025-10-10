Primeiros dispositivos com o chip “M5” poderão chegar na semana que vem

O leaker conhecido como yeux1122 disse em um post no blog sul-coreano Naver que a Apple planeja lançar os primeiros dispositivos com o chip “M5” na semana que vem por meio de uma série de comunicados à imprensa.
Essas novidades incluem, como amplamente especulado, a próxima geração do MacBook Pro de 14 polegadas, os novos iPads Pro — que já até deram as caras antes da hora — e a segunda geração do Apple Vision Pro.
Como notado pelo MacRumors, a fonte em questão — que tem um histórico misto de acertos — parece ter se referido a uma outra publicação do YouTuber Vadim Yuryev [@VadimYuryev], que também abriu a possibilidade de vermos um novo Mac mini ou um iMac atualizado (ambos com o chip “M5”).
Por estarem há bastante tempo sem receber uma atualização, produtos como a Apple TV 4K, o HomePod mini e o AirTag também poderão ganhar novas versões nos próximos dias, segundo Yuryev — embora a possibilidade de isso acontecer pareça ser ainda menor que a de vermos novas gerações dos desktops da Maçã.
Assim como os novos iPads Pro, o lançamento do “Apple Vision Pro 2” parece ser iminente, como indicam documentos regulatórios vazados pela FCC. Além do novo chip, também é esperado que o headset ganhe uma nova versão da alça Knit Band.
Rumores de que a Apple estava se preparando para iniciar a produção em massa do MacBook Air de 14″ com o chip “M5” começaram a surgir no mês passado. Na época, no entanto, também se falava sobre uma nova geração dos MacBooks Air, o que aparentemente demorará mais algum tempo para virar realidade.
Será que vem aí? 👀
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
