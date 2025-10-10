Navegue

Leitura de 2 minuto

Jessica Madsen e Brett Gelman se juntam ao elenco de “Wild Things”, do Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
10/10/2025 • 13:29
Variety
Jessica Madsen e Brett Gelman

Anunciada em maio passado, a série “Wild Things”, do Apple TV+, teve mais uma expansão no elenco — que agora inclui os atores Jessica Madsen e Brett Gelman.

Madsen e Gelman se juntam aos protagonistas já anunciados (Jude Law e Andrew Garfield), além de Justin Theroux e Darius Fraser, adicionados no mês passado.

A série de oito episódios é baseada no podcast original da Apple, “Wild Things: Siegfried & Roy”, e conta a história dos lendários mágicos de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Gelman interpretará Bernie Yuman, empresário de longa data de Siegfried e Roy, enquanto Madsen interpretará Lynette Chappell, uma amiga de longa data e colaboradora de palco da dupla, aparecendo em seu ato como a “Rainha Má”.

Segundo a sinopse oficial, a série “conta a história alucinante do relacionamento de dois dos maiores mágicos-showman da história que, juntamente com seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Las Vegas em um destino familiar — até que uma tragédia revela um mistério em torno de seu último e fatídico show.

Vindo do Apple Studios, a minissérie será produzida pela Imagine Entertainment. Matt Shakman dirigirá o piloto e atuará como produtor executivo. Além de estrelarem, Law e Garfield atuarão como produtores executivos.

Hoffman será o produtor executivo e diretor, juntamente a Shakman. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus são produtores executivos pela Imagine Entertainment, além de Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, idealizador de “Wild Things: Siegfried & Roy”, também será produtor executivo, junto ao documentarista vencedor do Emmy Steven Leckart (que escreveu, narrou e foi produtor executivo do podcast).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Variety

Luiz Gustavo Ribeiro
