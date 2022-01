Em guerra de patentes, Apple quer banir produtos da Ericsson nos EUA

Esta semana, a guerra judicial entre a Apple e a Ericsson ganhou um novo capítulo, no qual a empresa sueca processou a Maçã em duas cortes pela suposta infração de 12 patentes suas relacionadas às tecnologias 3G/4G/5G. Pois Cupertino não deixou barato e, de acordo com o FOSS Patents, contra-atacou com mais uma ação judicial.

Publicidade

No processo, movido na ITC (International Trade Commission, ou Comissão de Comércio Internacional) dos Estados Unidos, a Apple afirma que determinados produtos da Ericsson, relacionados à infraestrutura de telecomunicações, infringem patentes suas relacionadas ao 5G mmWave, utilizadas em produtos como os iPhones 12 e 13. A empresa pede o banimento da importação e venda destes produtos nos EUA.

Ao longo da última década, Apple e Ericsson mantinham um acordo para uso das patentes uma da outra em seus produtos. Com o fim do prazo de licenciamento se aproximando, entretanto, os processos começaram a surgir — o primeiro foi em outubro passado, quando a sueca acusou a Maçã de “resistir às propostas de acordo” para desvalorizar suas propriedades intelectuais. Em dezembro, Cupertino revidou, acusando a adversária de “táticas de força”.

No processo mais recente, os advogados da Apple afirmam que a Ericsson age de forma desleal, “sem buscar termos razoáveis, justos e não-discriminatórios para as suas patentes”. A Maçã afirma estar disposta a retirar sua ação caso a adversária faça o mesmo; caso contrário, a corte deverá decidir o que seria uma “taxa de licenciamento justa”.

Publicidade

Acompanhemos, portanto, os desdobramentos desde imbróglio gigantesco.

via iMore