TikTok ganha novos recursos para créditos e publicidade

O TikTok acaba de ganhar algumas novas ferramentas interessantes para criadores. A primeira novidade permitirá que criadores marquem, mencionem e creditem diretamente determinado vídeo diretamente na descrição.

Além disso, a rede social também aumentará as solicitações de usuários para adição de créditos durante todo o processo de postagem, bem como adicionará um popup educacional visando incentivar e explicar a importância deles.

Para usar as novas ferramentas de crédito para criadores, é muito simples. Basta criar ou editar um vídeo do TikTok e tocar no (novo) ícone para “Vídeo”, localizado na página de postagem.

Haverá um campo para selecionar um vídeo que você tenha gostado, favoritado, postado ou que tenha usado o mesmo som e adicioná-lo como crédito por meio de uma menção na legenda.

‎Outra novidade na rede social de vídeos curtos é o Branded Mission, novo recurso para permitir que criadores se conectem com marcas e ganhem recompensas caso obtenham um desempenho estipulado ao produzir conteúdo orgânico para anunciantes.

As marcas podem incentivar os criadores a participar de campanhas e disponibilizar as instruções para tal. Com isso, poderão selecionar os vídeos mais criativos e transformá-los em anúncios publicitários.

via TechCrunch [1, 2]