Samsung deverá fabricar telas OLED para iPads e MacBooks

A Samsung estaria se preparando para fabricar telas OLED para a Apple, segundo relatório recente do The Elec. De acordo com a publicação, a coreana encomendará o novo equipamento no próximo ano, para construir sua primeira linha de produção Gen 8.5 já em 2024.

Por contarem com dimensões de 2200x2500mm, os substratos do tipo Gen 8.5 são maiores que os Gen 6 (1500x1850mm), que são frequentemente usados para fabricar telas de smartphones. Por isso, acredita-se que a intenção da Samsung é fornecer telas para iPads e MacBooks.

Há muito tempo especula-se que a Maçã pretende adotar telas OLED (já presentes em iPhones e Apple Watches) nos iPads Pro e MacBooks Pro.

De acordo com o site, a Samsung até pensou em começar a produzir a nova linha de telas mais rapidamente, mas o desenvolvimento de equipamentos para a Gen 8.5 — que acontece no Japão — provavelmente está demorando mais do que o esperado.

Toda essa pressa da coreana tem uma justificativa: a concorrência com a LG, com quem já divide a fabricação de painéis para iPhones. Como publicamos em fevereiro, a marca vem intensificando esforços na produção de telas OLED para iPads, o que fez a rival se mexer.

Na época, foi apontado que a LG Display havia transferido alguns dos seus equipamentos de produção de painéis OLED da sua fábrica localizada em Gumi para uma outra em Paju (ambas cidades na Coreia do Sul) — algo que raramente acontece.

via Patently Apple